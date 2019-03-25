【這！就是原創】小峰峰講《學貓叫》背後故事　原來同貓瘟有關

「我們一起學貓叫，一起喵喵喵喵喵…」這首《學貓叫》在去年紅遍大江南北唱到街知巷聞，至今在網上平台播放更刷下破5千萬人次點擊，絕對是經典神曲。但原來不講不知，在這首歌的背後都隱藏了一個動人的故事，近日《學貓叫》的原作者小峰峰（陳峰）就上音樂選秀節目《這！就是原創》，大方分享這首歌的由來，原來同自己得了貓瘟的愛貓有關，聽到在場人士都覺得好感動，導師之一的蕭敬騰都覺得意想不到：「沒想到是這麼溫暖的故事。」

《學貓叫》紅遍大江南北，已經成為一首神曲。（網上圖片）

聆聽著《學貓叫》的旋律同歌詞，「你總是溫柔的，能把我的心融化掉」﹑「我想要當你的小貓貓」﹑「你不說愛我我就喵喵喵」…多麼的活潑可愛，大家都只以為是同貓玩的一段故事而已，沒想到背後隱藏如此動人的故事。

小峰峰因為一個經歷才寫出《學猫叫》這首歌。（網上圖片）

原來原作者小峰峰一開始在北京闖蕩音樂的時候非常不順，後來就養了一隻貓叫「湯姆」陪伴自己，但萬萬想不到「湯姆」得了重病可能壽命不長，但小峰峰仍然堅持拯救牠，直到牠有好轉一直發出喵喵喵的聲音，他就創作了這一首歌：「牠在三個月的時候得了一個貓瘟，醫生說牠是貓瘟可能這兩天就會去世，當時那個氣氛特別壓抑，我覺得牠還是可以再搶救一下，我就堅持救牠了。到了之後的第三天的時候，我看到牠從0.03%幾乎就快沒有了白血救，然後漲到了百分之十幾，等到了牠第七天的時候，開始吃東西吃貓糧的時候，我當時就哭了，因為我覺得不容易。不知道該怎麼寫詞的時候，牠就跳上來一直對視喵喵喵，就叫《貓叫》吧這首歌。後來覺得《貓叫》不太好聽，然後就我們一起學貓叫…這歌就出來了。」當他講完這一段故事之後，在場人士都感動十分，特別是導師蕭敬騰覺得特別溫暖。

蕭敬騰覺得這首歌的背後故事特別溫暖。（網上圖片）

因為家中的愛貓得病，令小峰峰產生創作靈感。（網上圖片）

另外，小峰峰亦坦言自己比較擅長做一些偏流行市場的歌曲，因為為了生活他必需如此做：「因為夢想是夢想，生活是生活，在我夢想沒辦法支撑生活的時候，我只能適應市場，因為音樂人也要吃飯，音樂人也有父母，音樂人也希望能為家庭創作更好的生活條件。」皆因他的家庭環境不是那麼富裕，所以他做市場音樂望多賺些收入令父母好過些：「只要我能讓我父母過的更好，讓我寫甚麼樣的市場歌口水歌我都還是會寫，因為孝順兩個字父母等不起。」不少網友都理解他為他打氣，相信他有一日一定會發光發亮。

小峰峰做市場音樂，只望多賺些收入令父母好過些。（網上圖片）

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