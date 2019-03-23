【小明星大跟班】租屋唔查清楚大禍臨頭　台藝人室友撞邪出事

租屋除了要睇價錢合不合理之外，另一件重要的事就是要查清楚到底會不會租到凶宅呢？近日台灣綜藝節目《小明星大跟班》就討論到這個話題，其中藝人熊熊就分享她曾租到凶宅的經驗，沒想到一搬入去室友一直生病，不斷做一些奇怪的舉動，到後來發覺不妥搬家先知道床底竟然貼著一張超大的符，才驚覺大事不妙先知道原來該住宅曾經發生過一些事，嚇到在場嘉賓嘩然四起，真係好驚驚呀！

吳宗憲同女兒主持的《小明星大跟班》，在華人圈深受歡迎。（網上圖片）

多年前熊熊就同朋友合租一間屋，一入去就是客廳客廳完之後就是一個房間，房間完之後接一個天井，然後天井完之後再接廁所然後再接一個房間。但當中有一個房間它是鎖起來的，上面貼了一些符咒甚麼的，門口都有掛八卦鏡。眼見這一些奇奇怪怪的東西，熊熊就當然覺得不妥詢問房東，房東就回答只因自己信風水而已，她們就覺得小事而已就不了了之。

熊熊分享租到凶宅經驗。（網上圖片）

但萬萬沒想到住入來之後，其室友就一直生病一直難以康復，甚至於問一些好奇怪的問題。就好似熊熊有一段時間中午落堂回家，室友就會問：「你剛剛有回來喔？」但事實上她先剛剛回到家而已，何來有曾回來過呢？另外，在睡覺的時候室友就會突然說：「你不要壓我，你的腳不要跨我的腳。」但事實上她睡覺的時候都在自己的位置睡得好好的，何來會壓對方呢？眼見室友精神恍惚，熊熊一開始不以為然，更認為她只是感冒可能吃感冒藥有一點恍神而已。

主持人都驚嚇。（網上圖片）

直到室友的媽媽有覺不妥，決定帶其室友搬離該租屋處時，就請了一位大師來睇，才發現這間屋應該有出過問題，搞到她們都好驚驚。在決定搬離的時候，熊熊就好奇心發作，看看床底下有沒有不妥的東西，結果將床整個翻起來的時候，驚覺床底下有一張超大的符，令她們毛骨悚然明白事情原因。在場嘉賓都嚇到目無表情，亦給予他們一個好大的啟示。

直到搬離租屋地時，熊熊才發現床底下被貼著一張超大符。（網上圖片）