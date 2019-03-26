【防彈少年團】好爸爸林盛斌畀驚喜囡囡請睇演唱會：準備咗好耐

韓團防彈少年團BTS在香港一連4場的演唱會在日前（24日）順利完結，相信不少年輕粉絲都有特地買飛去支持心愛的偶像，例如陸永大女Hannah和鄭裕玲（Do姐）都有去睇演唱會。林盛斌（阿Bob）是香港娛樂圈中的好爸爸，而正好他的三個女兒都喜歡BTS。日前（22日）他還特別給了家人三個BTS粉絲驚喜，用Facetime跟她們說可以為她們買了BTS演唱會門票。

阿Bob對屋企人真係好好。（IG圖片）

林盛斌（阿Bob）接受《香港01》訪問時說：「其實三個女兒都鍾意咗BTS大半年，大家姐就狂熱啲，成日都喺屋企播BTS，後尾又介紹埋二家姐，之後就連三家姐都鍾意埋添。（你同老婆都鍾意？）我同老婆都OK嘅，BTS、Blackpink嗰啲都識。大家姐就特別迷BTS，你知啦，佢哋係地上最強㗎嘛。」他也透露，這個驚喜已經準備了一段日子。「一個月前已經托朋友幫我買飛，近排見佢哋幾乖，又冇扭計，咪獎下佢哋囉。其實之前佢哋知道BTS嚟香港，早一個月已經講想睇，我嗰時就話『好難買㗎，好貴。』不過佢哋都冇Chur我，我嗰時都暗暗偷笑。直到嗰日測驗完，我先Facetime同佢哋講有得睇。」BTS門票難買大家知，那麼阿Bob總其花了多少錢呢？他說：「啲飛都成千蚊張。（三個人咪好貴？）咁媽媽都要一齊去，照顧佢哋嘅。」今次真係「世上只有爸爸好」啦。