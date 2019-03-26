容祖兒出道20週年紅館演唱會　有望打破自己個唱場數紀錄？

終於有消息了！容祖兒（Joey）早前宣佈今年會開紀念出道20週年演唱會，從去年年中說到現在，說希望於6月16日開演唱會，兼慶祝生日，可謂雙喜臨門；雖然最後未能於紅館渡過生日，但歌迷們翹首以盼了這麼久的演唱會，終於在今日公佈了海報及售票詳情！是次巡演定名為〈PRETTY CRAZY 容祖兒演唱會〉，與新歌同名，並確定於8月5日於紅館開唱。

〈PRETTY CRAZY 容祖兒演唱會〉4月11日起優先訂票，門票分為$980、$580、$380三種票價。為了紀念二十週年，祖兒特別邀請了五代十國設計了代表這二十年的Logo，Logo以JYj及20字樣砌成她最愛的鬱金香。

容祖兒對上一次在紅館開個唱已經是在2013至2014年的跨年檔期，當時開了15場，破了個人場數最高記錄；雖然今次〈PRETTY CRAZY 容祖兒演唱會〉官方還未公佈總共有多少場次，但Joey日前就透露過希望今次能再打破自己在紅館開演唱會的場數紀錄，即是最少也應該有16場，而不少粉絲更期待今次巡演能配合20周年的主題開足20場，讓更多人能一起見證這個具意義的演唱會。

點擊圖輯看是次演唱會美圖！Joey透露之後大家還可能看到更多不同款海報，粉絲們可以期待一下！

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容祖兒今日（26日）雀躍地在個人社交媒體帳號宣佈：「嘩！係呀！我嚟啦！嘩！係呀！係你啦！埋嚟睇埋嚟揀，唔揀都睇吓唔睇都揀吓唔揀都咩吓啦！我真係興奮到咩咁！」Joey興奮得表示不知道自己在說什麼，大概粉絲們也不知道自己在看什麼。又一語雙關地說：「總之，一個字：我呢啲，正所謂又Pretty又Crazy！Well，我梗係講緊個show啦！不過如果大家都咁讚美本人的話，本人都好樂意接受嘅！」可見終於宣佈演唱會消息，本人的心情也十分興奮。

Joey這一次的演唱會海報，與初入行第一次開紅館演唱會時合作過的攝影師紀嘉良合作，又特意飛到東京拍攝。

原來演唱會的名字PRETTY CRAZY由好友黃偉文為她定，Joey大讚：「呢二十年來無論係工作上、經歷上，一路走來都係PRETTY CRAZY！呢兩個英文字既可以代表到我哋對工作上嘅 CRAZY，又代表到我哋一直努力追求嘅優雅，簡簡單單兩個字就總結咗我呢二十年。」Joey又分享這是她第十個紅館演唱會：「Crazy就交比歌迷同觀眾，我就負責pretty啦！」

Joey又透露自己已經開始備戰：「Keep好自己身體，準備最佳狀態，我發覺做演唱會最緊要係體力同健康，太瘦就冇營養又唔夠抵抗力去戰鬥，所以keep fit同調理身體會同步進行，唔會比自己病。」

容祖兒又承諾：「今次我團隊都會盡最大努力，去制作一個令大家一進場就覺得前所未有，同以往完全唔再o既演唱會。目的係比大家睇到我呢二十年進步囉。究竟會點搞？就係秘密住先，等觀眾入場就會知道點pretty，點crazy ！」 連張敬軒也幫忙宣傳，說演唱會要改名做Pretty Busy，皆因個個都忙住撲飛！各位歌迷如果想親眼欣賞Joey為大家準備的驚喜表演，就要準備好撲飛了。