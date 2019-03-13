容祖兒出道20周年演唱會預熱　風雲榜唱名曲Medley超有回憶　

容祖兒（Joey）昨日（12日）出席首屆KKBOX香港風雲榜活動，更在風雲榜中得到年度十大風雲歌手獎項。天后級的Joey壓軸登場，以整套熒光黃的套裝成功贏取觀眾的目光，原來是有她的心思：「我將自己裝扮成一支熒光棒，因為我驚去到咁夜啲熒光棒會冇電！」現場的觀眾立刻舉起手中的熒光棒及燈牌大力呼應。

容祖兒完美消化整套熒光黃的型格套裝之餘，還帶點小性感。（梁碧玲攝）

容祖兒率領六名韓國女舞蹈員出場，以勁歌熱舞帶來去年國語專輯《答案之書》中主打歌《亞亞亞》的演出，超水準的表現將現場氣氛炒到最熱。即使KKBOX風雲榜的演出已進行了三個半小時，觀眾卻毫無疲態，現場氣氛仍然十分高漲。

容祖兒帶來差不多近20分鐘高水準的演出，令觀眾大呼滿足。（梁碧玲攝）

最令眾多觀眾及筆者印象深刻的就是Joey準備了自己名曲的Medley，包括《心之科學》、《花千樹》、《破相》、《連續劇》、《天窗》、《這麼近那麼遠》。聽著一首首耳熟能詳的歌曲，現場觀眾也禁不住跟着大合唱起來，簡直是演唱會的氛圍。小編也跟着心裡一熱，這些歌真的是我們的集體回憶啊，副歌一出來大家都能跟著唱，所以是誰說廣東歌已死的呢？廣東歌才是最能唱中我們心情，值得我們去捍衛！

Joey準備的一首首的首本名曲大家都能跟著唱，讓大家已經開始期待8月的紅館演唱會。（梁碧玲攝）

最後容祖兒帶來與BigBang勝利合作的新歌《Pretty Crazy》的最初舞台，大展舞技之餘，演唱實力亦毫不受影響，率領一眾舞蹈員完全掌控舞台，讓人不得不認證其天后地位。雖然原定出席KKBOX風雲榜的勝利因卷入醜聞而缺席舞台，可是仍能在Soundtrack中聽到他的聲音。