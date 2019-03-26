【福爾摩師奶．劇透】徐榮都難逃毒手！　黃智賢是敵是友？

由陳松伶、黃智賢、陳瀅、林韋辰主演的TVB劇集《福爾摩師奶》將會在今個星期大結局，開膛手的身份呼之欲出！上集講到喬百川（林韋辰飾）擄走素嘉（陳瀅飾）後，眾人連夜尋找，最後發現素嘉昏倒在沙灘上，而喬百川就不知所蹤。祖迪（陳松伶飾）與曉堯（江嘉敏飾）重新接納對方，一同搬返半山過新生活。妹娣（陳煒飾）與一眾街坊歡送祖迪，可惜最後與一夫（黃智賢飾）緣慳一面。一日，祖迪收到開膛手的挑釁信，街坊人心惶惶。另一方面，德英（徐榮飾）聯想起百川失蹤的重要線索，更主動找素嘉對質，但最後竟然被狠下毒手！

開膛手公然挑釁，令「香廬」上下人心惶惶。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集將會講到有人發現百川的屍首，更在沙灘搜查到素嘉的破爛衣袖，於是懷疑百川的死與素嘉有關係。翌日，油麻地再發生開膛手命案，曉堯因為目擊命案發生飽受刺激，再度失憶。開膛手的出現令「香廬」上下愁雲慘霧，人心惶惶，眾街坊批評菲臘辦事不力，祖迪決意留守「香廬」，誓要揪出真兇。

祖迪收到開膛手的挑釁信，誓要找出真兇。（電視截圖）

究竟徐榮嘅死係咪同素嘉有關呢？

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祖迪細讀德英的日記後，發現原來他對一夫起疑。另一邊廂，曉堯聞到一夫身上的鴉片酊，想起媽媽丁月（吳香倫飾）遇害時兇案現場遺留的味道，妹娣亦記起一夫曾拜祭過小木蘭（劉嘉琪飾），種種證供都指向一夫，祖迪終與一夫對質……

祖迪發現線索，於是同一夫對質。