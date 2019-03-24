【福爾摩師奶．劇透】林韋辰設局殺爵士　被陳松伶發現係開膛手？

TVB懸疑查案劇《福爾摩師奶》正式進入結局篇！上集講到游池（余德丞飾）告發喬局紳（林韋辰飾）囚禁素嘉（陳瀅飾），但素嘉不止處處維護百川，還與游池劃清界線，更誤會祖迪（陳松伶飾）不是真心幫她。素嘉還突然聲稱是「香廬」新業主，命眾人盡快搬遷，並威逼妹娣（陳煒飾）即時搬走。一夫（黃智賢飾）發現游池父親游俠當年被喬局紳和王烈（吳瑞庭飾）聯手嫁禍劫米，喬局紳擔心事發欲趕盡殺絕，一夫乘機拉攏王烈！

素嘉（陳瀅飾）維護喬局紳（林韋辰飾），並進一步發展親密關係。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集將會講到一夫成功收買王烈到安南接爵士菲臘（布偉傑飾）回家，菲臘與祖迪終於團聚。喬局紳設局欲殺害菲臘，一夫扮成菲臘引他現身，卻被喬局紳洞悉一切，而菲臘就被陰司財（鄭敬基飾）捉拿。喬局紳更命素嘉射殺菲臘，但其實祖迪一早拉攏素嘉，待祖迪等人趕至現場時，喬局紳為自保開槍殺菲臘，幸好被一夫成功救下。不過一夫就中槍受傷，他向祖迪暗示想與她再進一步發展。

喬局紳命素嘉射殺菲臘（布偉傑飾）！（電視截圖）

好彩一夫（黃智賢飾）出現成功救下爵士。（電視截圖）

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另一方面，祖迪在喬局紳大宅發現可疑兇刀，於是推斷他模仿開膛手犯案，並嫁禍菲臘。菲臘終於與私生女曉堯（江嘉敏飾）團聚，並感激她侍候祖迪，希望可以一家人一同搬回半山。而游池及曉堯亦原諒素嘉，並交還屋契予妹娣，搬回「香廬」居住。

終於發現關鍵證物，開膛手嘅身份呼之欲出！

爵士終於認返曉堯，仲叫佢同自己返半山住。