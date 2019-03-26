張紫妍第二？　韓國女星Merry Lee自爆曾遭性侵兼被迫陪酒

近日韓國演藝圈是非不斷，繼「勝利門」和張紫妍自殺案後，女星李未利（Merry Lee）透過社交平台公開「Me Too」，自爆過往曾學界、政商界人士強迫陪酒和被性侵，又明言力撐延長張紫妍自殺案調查時間，更自稱是「張紫妍第二」。Merry Lee透露將會於4月舉行記者會揭露真相，引起公眾關注。

張紫妍事件近日再度受關注。（視覺中國）

Merry Lee1994年透過MBC第3期公開招聘專門MC正式出道，其後成為演員，過往曾演出《說你愛我》、《淵蓋蘇文》、《絕世女警朴貞今》等劇集，2011年參演林秀香主演的《新妓生傳》之後未有參演劇集或電影，現居於卡塔爾，今年一月亞洲盃韓國對卡塔爾的賽事上，Merry Lee高調力撐卡塔爾而受到韓國傳媒注目。

久未參演電視劇的Merry Lee明言下個月將會舉行記者會爆料。（Viu《K1頭條》提供）

Merry Lee現時居於卡塔爾，曾因高調支持卡塔爾而成為韓國傳媒焦點。（網上圖片）

將與Merry Lee一同舉行記者會的組織「社會連結」透露，Merry Lee過往曾被逼陪酒和性侵，過去七年獨自為此事尋求公義，而Merry Lee曾在17日透過Facebook指出，有人為了籌集拍攝電視劇資金，自己被逼和客人陪酒，該名人士還向李未利明言：「你沒有錢，想演出電視劇就要在這裡好好表現」，而父母臨終時更被人侮辱：「他們甚麼時候死啊？」令她深受打擊，當時只有引退的想法。對於過去種種屈辱，Merry Lee直言：「我無法忘記惡魔的笑容，跟你們一起工作六年，所有試圖隱瞞的人也是共犯。」惟帖文事後已被刪除。

Merry Lee在Facebook控訴曾被迫陪酒，過往在業界亦受盡屈辱，惟因寫明當事人真實姓名，文章及後已被刪除。（網上圖片）

除了是次「Me Too」之外，Merry Lee也曾控訴過往被剝削的問題。Merry Lee去年6月出演Channel A節目《聽到傳聞》，自爆拍畢《新妓生傳》後膝蓋因過勞而積水，雖然自己已花費600萬韓圜（約港元41,549）治療，但劇組方面卻表示沒有購買保險，只能提供片酬。韓國網民大多支持Merry Lee，又認為犯罪的人應繩之以法。