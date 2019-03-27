自認經常縱壞囝囝乜都Say Yes　陳敏之：我同老公有啲失敗！

「靚媽」陳敏之早前為保健產品拍攝廣告，今次在廣告中同樣飾演一子之母，與小童星Day Day玩足一日。儘管在拍攝過程中遇到小朋友如何扭計，敏之一使出「氹B四式」──抱、拖、孭、餵，成功用母愛收服小童星。

在拍攝過程中遇上童星Day Day扭計，敏之都會出盡法寶氹對方。

敏之透露今次在鏡頭前後都體驗到「媽媽唔易做」，除了要在瑜珈墊上一邊做平板支撐，一邊氹小朋友外，更要化身「人肉氹氹轉」、「飛天鞦韆」抱起及背起Day Day：「同小朋友拍嘢最怕佢哋易肚仔餓同眼瞓，不過Day Day已經好乖，佢好鍾意食嘢，所以我拍之前專登買咗好大袋零食，我出殺手鐧餵糖氹佢。」敏之笑言氹小朋友比氹老公更高難度，因為老公很容易滿足：「小朋友如果眼瞓肚餓，皇帝都冇面畀！反而氹我老公好簡單，基本上一齊食餐飯、睇場戲已經好開心，可能平時太忙，所以更珍惜拍拖時間。」

不過，不是每次拍攝都有幸遇到聽話的小朋友。敏之坦言曾在拍劇時遇到頑皮童星，最終她迫不得已嚴厲喝止：「不過返到屋企對住子樂，我同老公就有啲失敗，可能我成日出咗去做嘢，覺得好內疚，返到屋企就要做慈母，乜都Say Yes，搞到有少少縱壞咗佢。」

另外，在拍攝過程中Day Day突然失平衡跌倒，敏之即時嚇得花容失色。當憶起囝囝在玩樂時試過有小碰撞，自己都會刻意保持鎮定，因為想他剛強一點。問到日後可會再有機會母子檔上陣拍攝廣告，敏之笑言很擔心囝囝會「搞搞震」：「記得佢1歲幾嗰時，試過同佢一齊拍個網上廣告，當時非常難控制，不過效果出到嚟好得意，捕捉晒子樂古靈精怪嘅樣。」

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