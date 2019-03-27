【勝利醜聞】被爆受查前貪靚化全妝　鄭俊英拘留所睇漫畫遭狠批

韓國男團BIGBANG前成員勝利的醜聞不絕，勝利曾表明會誠實面對審訊，但就否認大部分指控，只承認將夜店Burning Sun登記成普通餐廳。雖然勝利在鏡頭前表現誠懇，但韓國傳媒《Today Money》報道，有人目撃勝利14日接受警方調查之前，曾現身江南髮型屋進行頭髮護理，又化了出席重大場合才會化的全妝，甚至在出門後仍要求補妝，該名目撃者坦言：「化妝沒有甚麼不對，但沒有感受到罪人應有的（反省）態度。」

今日韓國傳媒《Money Today》大爆勝利受審前仍不忘化全妝，令目撃者感不是味兒。（視覺中國）

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另外，勝利好友鄭俊英因涉嫌偷拍和散播性愛影片，21日在傳媒面前承認所有嫌疑，又向受害女性道歉，然後被警方押送至首爾鍾路警察署拘留所，韓國傳媒今日指拘留近一周的鄭俊英生活悠閒，在拘留所閱讀警方提供的漫畫消磨時間，加上警方發現鄭俊英提供的其中一部偷拍手機被格式化，逃避警方調查，網民批評鄭俊英即使被拘押仍毫無反省之心。警方預計本月29日完成調查後，會建議檢察方面提出起訴，並將鄭俊英移送至檢查機關。

鄭俊英21日被移送至拘留所，至今已被拘押近一星期。（視覺中國）

雖然鄭俊英曾當眾向受害人道歉，但被揭示在拘留所看漫畫後，遭狠批無意反省。（視覺中國）

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