【勝利醜聞】接受訪問與Burning Sun割席　私下曾勸鄭俊英收手

由BIGBANG前成員勝利而起，爆出的一連串桃色、逃稅和供毒等醜聞，至今暫時只有鄭俊英一名藝人被拘留。勝利23日接受韓國傳媒《朝鮮日報》的訪問，竟然與夜店Burning Sun和尹警長等人大割席，稱自己也是受害者之一而覺得委屈。

勝利在《朝鮮日報》的訪問中講到，作為公眾人物參與Burning Sun不恰當的事業，對自己感到非常羞愧，向大眾表達自責的心。可是對於傳媒報道指，夜店是由勝利親自營運及宣傳，他就反駁指：「只是為了吸引外國和年輕的客人，所以才把『勝利』的名字放在最前面。」指其實自己並沒有參與夜店的營運，只是單純喜歡DJ和夜店，所以受邀投資。除了當初投資的一千萬韓元外（約7萬港幣），有關Burning Sun當中任何細節，他也是一無所知。勝利更講到：「我連會議都沒有參與過，只是一個門面夫人。」

早前傳媒爆勝利IG刪除警服自拍，他解釋照片是萬聖節派對時的打扮。（網上圖片）

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至於有關吸毒和與警長勾結的指控，勝利就澄清所謂與尹警長的交涉就只有4次見面，而且見面時只知道對方是在青瓦臺工作的人。加上見面聊天內容主要圍繞歷史故事，所以並不知道對方是警察。就吸毒方面，勝利也解釋100次毛髮和驗尿測試都對毒品呈陰性反應而感到委屈，又講到對Burning Sun李文浩代表吸毒一事一無所知。勝利最後也講到，私下曾經對鄭俊英說：「不要再做這種事件，真的會闖禍。」勸予對方停止共享偷拍影片的行為。

勝利表示私下曾勸予過鄭俊英，又指Kakao中的對話並不是他生活的全部。（網上圖片）