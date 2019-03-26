【勝利醜聞】曾獲越南富豪贈天價豪宅　官非纏身後對方急急割席

韓國男團BIGBANG前成員勝利近日身陷海外性招待、吸毒、與警察勾結、賭博等醜聞，雖然勝利已和YG娛樂解約，以及退出演藝圈，但仍否認大部分指控，更力斥爆料記者想出名，不過有關勝利的爆料仍然不絕。

勝利在2016年曾到訪越南24小時，為老友Denis Do（左）的集團旗下酒店任剪綵嘉賓。（網上圖片）

韓國傳媒Newsen報道，勝利在2016年旋風式到訪越南河內，為當地房地產集團TÂN HOÀNG MINH擔任一間酒店的剪綵嘉賓，又獲贈200平方米，現時價值10億韓圜（約700萬港元）的豪宅，而TÂN HOÀNG MINH太子爺Đỗ Hoàng Minh辭任勝利在香港成立的BC Holdings董事，未知是否想和勝利劃清界線。

TÂN HOÀNG MINH集團網站至今仍記載勝利到訪越南的文章。（網上圖片）

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勝利獲贈的豪宅名為D.’ Palais de Louis位於河內，以巴黎凡爾賽宮為創作概念，據D.’ Palais de Louis官方網站指出，2011年開售時，每平方米售價高達1.45億越南盾（約5萬港元），當時外界已相當好奇D.’ Palais de Louis有多奢華。D.’ Palais de Louis外表鋪滿花崗岩瓷磚，大堂不只裝上大理石柱，投資者還邀請意大利畫家在天花板繪畫3幅畫作，每幅畫需時3個月完成，務求住客尤如置身古老的歐洲城堡。單位內的傢具以優質鱷魚皮、牛皮和黑檀木等物料製成，均來自意大利著名品牌Longhi，該品牌最著名的家具是名為Elda Chair的扶手椅，過往曾在占士邦電影系列《The Spy Who Loved Me》和《Hunger Games》出現過，Longhi的傢俱價值不菲，一張皮革扶手椅價值至少3,875歐元（約港幣35,000），約3米長梳化價格更高達8,835歐元（約港幣79,000）。

2017年，勝利正式接收豪宅，明言必定時常到越南居住。（網上圖片）

勝利獲贈豪宅價值約700萬港元，製作物料極盡奢華。（網上圖片）

究竟勝利越南豪宅有幾奢華？我哋逐張睇！

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【勝利桃色醜聞．專頁】

【勝利醜聞】Burning Sun不足一年成最紅夜店 入場玩都有潛規則

D.’Palais de Louis的官方網站和Facebook至今仍有記截向勝利送贈住宅的消息：「商家決定向勝利贈送住宅，勝利對於自己能擁有自己心愛的住宅感到驚訝。」2017年勝利正式接收豪宅時，還揚言會不時到越南居住。勝利與TÂN HOÀNG MINH集團關係不淺，不只與太子爺Denis Do成立香港公司BC Holdings，2017年集團主席Đỗ Anh Dũng生日，也是勝利獲贈豪宅近一年後，勝利在Instagram表示「生日快樂爹哋！（Happy Birthday Daddy！）」。不過，隨着勝利連環爆出醜聞，BC Holdings又被質疑用作洗黑錢，Denis Do已在本月14日辭任公司董事。

勝利2017年曾為Denis Do的爸爸Đỗ Anh Dũng（右三）慶祝生日，還稱對方為Daddy。（網上截圖）