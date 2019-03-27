袁富華演戲生涯中首嘗「吊威也」　金像獎臨近以平常心面對

電影《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》今天（27日）舉行開鏡拜神儀式，戲中主演之一袁富華（Ben）今天也有出席，他戲中角色是飾演蘇麗珊的爸爸，Ben哥他透露戲中主要負責親情的部份：「我角色主力做得溫情少少，係做一個爸爸對小朋友嘅愛係寵愛定溺愛。」

Ben哥直言想再多嘗試吊威也，因為感覺很好玩。（陳順禎攝）

演戲多年的Ben哥直言今次拍戲有新突破：「我第一次吊威也，拍咁多年第一次，因為拍個時講我係機跌落嚟，要做到鏡頭前跌，所以要吊威也，咁劇組都好好，知我未吊過，所以逐少逐少畀我試咗降低先，出嚟效果都好好，原來我唔驚，好好玩。」

Ben哥透露最近在拍攝電影《拆彈專家2），指在戲中也有一點動作場面。（陳順禎攝）

Ben哥憑著電影《翠絲》獲提名今屆金像獎「最佳男配角」候選之一，下個月便是金像獎，他指現在工作比較忙碌不去想：「我忙就冇乜時間去諗，又緊張又唔緊張，叫自己平常心，始終每一個提名都有實力，雖然話好多人講我OK，但我覺得唔係，唔一定十拿九穩，但主場拎到緊係特別開心，始終係自己一個成長嘅地方，同埋喺呢個工業咁多年，幾難得可以上到呢個舞台。」

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