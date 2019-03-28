甄子丹開腔回應受歧視內幕「荒謬，有人嚴重歪曲事實想推卸責任」

「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩以及囡囡日前出席amfAR慈善晚會的時候，竟然遭到不禮貌的對待，更令子丹一家憤而離場。詩詩事後於IG透露他們當晚受種族歧視，還加上Hashtag「＃中國人不是東亞病夫」。事件之後又傳出了當日的一些內幕消息，有指是因為子丹不滿大會安排的座位位置不佳，亦有指大會工作人員當時並不知道子丹是明星。

甄子丹一家早前去慈善晚宴遭到不禮貌對待。(資料圖片)

事發至今，子丹呢日終於開腔回應有關的報道，以及講返當晚到底發生了甚麼事。他直言當中有不實的報道，並將事件嚴重歪曲了。他表示大會已邀請了他出任聯合主席多年，但因自己時間配合不到所以推卻了，而今年就決定要支持一下，還特地舉家由倫敦飛返香港出席是次慈善晚宴。他指晚宴場外因人多情況混亂，兼且無保安又無指示，所以他和家人就進入了會場，豈料卻遭一名外籍女士非常無禮貌地叫他們出去。

詩詩當晚於IG出Post透露當晚情況。(ig圖片)

而他太太就要求見團隊負責人，之後一位外籍男士走來並用非常不友善的眼神望了他們一眼，他太太連説話都未講完，對方就已經掉頭走了，連基本尊重也沒有，他們實在忍無可忍才決定離場。對於有傳他當晚帶了20個助手到場，以及不滿座位不佳才離場，子丹直指荒謬，認為是有人想推卸責任才會作出如此不實的說法，他就只得一個助手，自己坐甚麼位置根本就沒所謂。他強調是因為受到不禮貌對待，不被尊重才嬲到離場，並非因為種族歧視，直言世界上一定存在種族歧視，自己從小到大在外國也見好多，不會否定這個問題。