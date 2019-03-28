【IZ*ONE．多圖】新碟續走高貴路線　宮脇咲良、張員瑛等驚艷粉絲

從韓國Mnet選秀節目《Produce 48》脫穎而出的女團IZ*ONE去年十月以首張迷你專輯《COLOR*IZ》正式出道，開賣首日售出超過3萬4千張專輯之餘，IZ*ONE更成功在出道8日後，以主打歌《La Vie en Rose》成功奪得音樂節目冠軍，打破BLACKPINK出道最快奪得冠軍的紀錄（14天），所以WIZ*ONE（IZ*ONE歌迷）好奇，究竟4月1日推出第二張迷你專輯《HEART*IZ》的IZ*ONE將會創下甚麼佳績。

IZ*ONE將於下個月推出新專輯《HEART*IZ》，圖為Sapphire版本預告照。（網上圖片）

宮脇咲良在日本活動七年，拍攝硬照對她而言當然易如反掌。（網上圖片）

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IZ*ONE所屬公司Off The Record娛樂近日發布張員瑛、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周、李彩演的預告照，今次《HEART*IZ》和《COLOR*IZ》一樣，都是走高貴冷艷路線，《HEART*IZ》Sapphire版本預告照的佈景採用閃爍的水晶珠簾，配合12位成員冷酷的表情，散發高貴氣質；而Violeta版本無論用色和服飾均清雅脫俗，突顯IZ*ONE的少女氣質。至於《HEART*IZ》主打歌《Violeta》會否和《La Vie en Rose》一樣人氣爆燈，就要留待4月1日歌曲面世時自有分曉。

Violeta版本較突顯IZ*ONE的少女氣質。（網上圖片）

張員瑛年僅14歲，卻展現超越年齡的成熟感。（網上圖片）

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