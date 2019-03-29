在黃、賭、毒之中，以毒品危害最深，有些國家為了打擊毒販，判刑特別重。在由歐錦棠、奇案女王花家姐及可宜主持的ViuTV節目《晚吹 ── 罪光燈》中，就談到香港有位毒販莊楚城不惜以身犯險，犯下全球最大宗冰毒案，牽涉金額更高達100億港元。

《罪光燈》由歐錦棠、奇案女王花家姐及可宜主持，主要講述香港的奇案。（影片截圖）

17噸冰毒 足以供應全港毒販200年

2000年7月，內地公安在深圳及湖北等地成功搗破一個以莊楚城為首的冰毒集團。檢獲的冰毒有17噸，價值56億港元。據香港禁毒處估計，這批冰毒數量，足夠提供全港的毒品用家服食200年。最終，莊楚城販毒罪名成立，在深圳被判死刑。綽號「花弟」的莊楚城判刑時只有44歲，曾經在澳門販毒而入獄三年。接受審訊的時候，輕鬆地面露笑容兼扮鬼臉，跟大家想像即將被判死刑的人的神態，完全兩回事。

花弟在80年代尾就開始從事販毒生意，直至1995年他認識了一名在廣西某藥廠工作的工程師，因為製造冰毒全部關乎化學成份，看中對方為化學博士而重金禮聘邀請他合作，一起研究冰毒的獨門秘方。經過多番研究和改良，終於研究完畢，亦因為冰毒的質素越來越好，賺的錢也越來越多。為了拓展「事業」，在廣西南寧找到一間生產農藥的工廠大量製造冰毒，又在武漢、惠州等多個地方設立製毒工場，24小時瘋狂製毒。

為了掩人耳目，花弟將製毒工場包裝到正常公司一樣，更以外商投資企業名義來為公司註冊。除了在國內做生意，還發展外銷，聯同國際毒販，先利用漁船將毒品運到菲律賓，再運到歐美等地。製毒方法非常隱蔽，集團旗下有大批香港人，因而引起香港警方的注意。其後因在一菲律賓漁船檢獲一批來自內地的冰毒後，公安進行了全國性大規模搜查，搜出的冰毒數量，單單在深圳搜獲的數量，已經多於當時全球的冰毒總數量，1996年至2000年製造及加工超過31噸，總值高達一百億港幣。

節目邀請到前江湖人龍哥任嘉賓，講述莊楚城的成魔之路。（影片截圖）

另外，節目邀請了前江湖人士「龍哥」擔任嘉賓，談及有關莊楚城事件。龍哥透露自小已經認識莊楚城，對方從小就表示要發達及開名車，小學輟學跟隨江湖人物販賣毒品，更指莊楚城沒有吸食毒品，甚至連煙也不抽。去到1995年他莊楚城開始製毒，然後交給核心成員，然後再在香港找人批發，如果分銷到外地，價錢可以高出幾倍。

龍哥直言製毒過程很危險，如果份量出錯的話，就會隨時爆炸：「認識有幾個朋友，見到佢哋塊面爛晒，因為爆炸嘅時候避唔切。後期聽到有啲人話，要著到成個太空人咁，好似啲滾油遇上水，就會濺出嚟，隨時會有人命傷亡。」過程中會產生大量濃煙，莊楚城就想到將毒煙抽進地洞，然後直入合河底。當莊楚城賺到錢後，就回港相約舊朋友飯聚炫耀，然後將冰毒包成小包裝，當糖派給朋友。據龍哥所述，花弟其中一個手下有次在內地嫖妓時，在跟花弟電話中洽談價錢，被公安追查到，然後內地公安聯同香港警方合力拘捕他。