【罪光燈】兇徒迫死者吃糞飲尿　法官斥：禽獸都唔會咁對同類！

ViuTV的奇案節目《晚吹 ─ 罪光燈》由歐錦棠、奇案女王花家姐及可宜主持，早前播出的一集，講述香港史上被視為最兇殘、最慘無人道的肢解案──「Hello Kitty藏屍案」。這單發生於20年前的案件，死者被三名兇手虐待致死後，慘遭分屍，其頭顱被藏在美人魚形Hello Kitty公仔頭內，案件傳出後轟動全香港。由於兇徒的行徑實在太變態，法官阮雲道在審訊時訓斥三名被告半小時，直指他們極度喪心病狂：「被告殘忍、冷酷無情、墮落、暴力及惡毒，並非人類對待人類所能做出的行為。」

案件的恐怖程度，連主持可宜直言很大陰影，因為有很多女生都很喜歡Hello Kitty。當時不只自己，很多人看到這個公仔都會聯想這案件。（影片截圖）

死者遭兇徒禁錮 遭輪姦後被迫吃糞飲尿

「Hello Kitty藏屍案」發生於1999年3月13日。死者樊敏儀因錢債問題，被三名兇徒陳文樂、梁勝祖及梁偉倫，帶到尖沙嘴加連威老道一唐樓單位。該單位是「跛豪」的物業，但因當時空置了，所以經常有人三五成群在該單位聚集，作吸毒「私竇」。據證供所述，樊敏儀被三名被告禁錮在單位內，遭三人輪姦，期間被滾油灌進口腔兼遭拳打腳踢，令她身上滿布傷痕。兇徒的手法越來越變態，甚至要樊敏儀在鞋盒內如廁，然後迫她吃掉自己的大小二便。去到禁錮後期，樊敏儀身上的多個傷口已經開始潰爛，最後被三人折磨致死。

肢解後烹煮內臟 頭顱暗藏Hello Kitty公仔

三名兇徒發現樊敏儀死後，本想將屍體棄於荒野，不過因為單位位於尖沙嘴加連威老道，無論任何時候都有很多人，更不時有警察巡邏，所以決定在單位內分屍。他們先將屍體搬到浴缸放血，主犯陳文樂負責分屍，用熱水煮熟她的內臟，再把殘肢和內臟放在一起，分袋慢慢棄置於垃圾房。然後，再把樊敏儀的頭顱煮熟後，放進Hello Kitty公仔內縫合起來，然後離去。有附近的鄰居多次嗅到單位內傳出強烈惡臭，並報警求助，但警方到場後認為是垃圾臭味，沒有深入追查。

將處理屍體後，兇徒以為能夠逃過法律制裁。兇案發生一個月後，一名被判入女童院的13歲女童阿芳，即19歲兇手梁偉倫的女友，竟然向社工表示每晚都發相同的惡夢，指夢中死者的怨靈向她索取頭顱：「畀返個頭我啊！」。其後，在跟社工傾訴時將事情全盤托出，而社工於同年5月24日代她報警揭發兇案。兩天後，警員帶同阿芳到案發現場，惟阿芳因為害怕而不敢上樓。警員打開單位大門後聞到濃烈的屍臭味，藏着頭顱的Hello Kitty公仔倚在走廊牆邊，更發現不鏽鋼煲及瓦煲內盛著，懷疑是人肉渣滓。

法官遇靈異事件：未遇過類似的事

雖然當時警方找到部份內臟及烹煮過的頭顱，但亦有很多皮肉和組織不見了，因為屍首不全而很難辨認死者身份。《罪光燈》邀請到當年有份負責案件的齒科法醫梁家駒醫生，講解當時辦案及查證的過程。梁法醫表示頭顱的下顎不見了，上顎只剩兩隻牙齒，所以只能用「相片重疊法」，再用死者生前的照片去比對。最後，三名兇徒因為沒有殺人動機而被裁定謀殺罪名不成立，誤殺罪名成立，均判處終身監禁。

談到在審訊的期間都發生很多靈異事件，跟審訊案件法官阮雲道分屬好友的梁法醫透露，當時在法庭呈交Hello Kitty公仔頭、死者的頭骨、煮屍用的瓦煲時，屍臭傳遍整個法庭。最靈異的，就是無論Hello Kitty公仔頭呈交到甚麼地方，附近都會有閃燈的情況發生，連審訊過無數案件的阮法官都直言從來未遇過類似的事。另外，有指法官回家後都很害怕，立即將衣服丟掉。不過梁法醫久解釋，是因為衣服都沾滿屍臭味，才將衣服處理。