禁室培慾親女24年獸父被判終身監禁　在獄中被欺凌致精神失常

「Marvel」隊長貝兒娜森（Brie Larson）於2016年憑電影《抖室》（Room）勇奪第88屆奧斯卡影后殊榮，而《抖室》亦在多倫多影展被選為「人民選擇獎」。故事講述女主角在十七歲時被陌生男子誘騙入屋，並禁錮在狹窄的房間裏長達7年，因姦成孕誕下兒子Jack，自此成為她的希望及生存動力。

這亦是改編自2008年被揭發的真人真事，令人髮指的「禁室培慾」真實事件發生於奧地利東部小鎮阿姆施泰滕（Amstetten），獸父Josef Frtizl將女兒囚禁及做性奴24年，並誕下7名子女，震驚全世界。

「黑色大理花懸案」嫌疑犯逾百線索太少 真兇曾「現身」竟未落網

（電影海報）

根據當年的報道指，Fritzl跟妻子所生的女兒Elizabeth在18歲時，被獸父誘騙到地下密室，先將她迷暈，然後強姦她。在24年間，Elizabeth為父親誕下7名子女，均由Fritzl接生，其中一個嬰兒在出生後幾天夭折，當中有三人在地下密室裏成長，另外三人則被Fritzl及妻子Rosemarie收養。他更警告妻子如果妻子欲報警揭發事件或試圖救女兒，便會威脅將女兒殺死。直至有次Rosemarie帶19歲的「孫女」Krestin到醫院就醫時，醫護人員在孩子的衫袋內發現一張求救字條，偷偷報案後事件中所有人才被救出來。

當地警方透露，長期不見天日的受害人Elizabeth重獲自由時已經42歲，身體非常虛弱，需要接受心理治療，並向警方指此生不會再見到父親才願意講出真相。三名子女身心受創，免疫系統都有缺陷，因長期在狹窄的地下室生活，身體姿勢已經扭作一團。

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經過調查後，Fritzl將女兒禁錮這件事其實早有預謀，更曾經於Elizabeth 11歲時性侵她後就開始着手計劃建設密室。1978年，他先以建造防核地下室為名向政府申請資助，因為當時正值冷戰時期，政府通常都批准建設。5年後，再申請擴充，接駁自來水，還裝上電鎖鋼門和隔音設備，令地下室更加隱閉。如果Elizabeth跟子女反抗的話，就會將他們鎖起毒打。

Fritzl被捕時已經73歲，竟然死不悔改，並透過律師表示：「我不是怪物，我本來可以殺光禁室內的孩子，讓這件事永遠不見天日，而Krestin能夠送院，我應記一功。」這番言論一出，世人直斥他禽獸不如，亦有當地妓女指他經常光顧妓院，指Frtizl喜歡令人感到痛苦，除吩咐妓女到其地下密室進行性交易，還要她們扮死屍，所以有很多妓女都不肯做他生意。

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事件曝光後，Fritzl的鄰居均形容這件事為「難以相信」，因為在所有人眼中這對夫婦都是好人，更指Fritzl跟鄰居稱女兒離家出走，而妻子Rosemarie更盡力撫養Elizabeth的孩子。Rosemarie跟女兒重聚後，表示永遠都不會離開彼此，而變態獸父則被判終身監禁。

據日前外國傳媒報道，Elizabeth改名換姓後一直都跟6名子女居住在奧地利郊區，一家人睡覺時都不會關房門，附近的鄰居及警方都會定時確保他們的安全。Elizabeth很堅強地生活下去，還結識到比自己年輕23年的救生員男友Thomas。另外，Fritzl於2010年曾經接受外國記者訪問時，曾表示仍然「深愛着」女兒，卻沒有悔改之心。直至最近，監獄方面就向傳媒透露Fritzl經常被獄友毆打，導致精神失常及患上腦退化症，其大去之時不遠矣。