【開心速遞】歐陽震華確認客串演出？　群姐有望同偶像合作！

《愛‧回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，更連續9周蟬聯收視冠軍！（IG圖片）

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》自播出以來收視和口碑都相當好，更連續9星期成為收視最高的節目，深得觀眾同網民的喜愛。劇集播出至今為大家帶來了不少歡樂的回憶，劇情貼地又寫實，除了主要演員的演出吸引之外，劇中的一些小角色都一樣有得發揮，人物性格鮮明，當中就不得不提清潔姐姐群姐（許思敏飾），她不單止戲份越來越多，在星期一（25日）播出的一集中，群姐還當眾展現她「白滑嘅胴體同曼妙嘅身軀」，絕對搶晒Fo！

星期一呢集，大家一定印象深刻！（電視截圖）

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雖然群姐在劇中只是接龍集團的一位清潔姐姐，但每次出場都一定能讓觀眾捧腹大笑，皆因群姐次次都為大家帶來驚喜，而大小姐特別為她改的名字「伊莎貝拉‧群」更深入民心。有追開劇的觀眾一定知道群姐在劇中是「歐陽波比」（歐陽震華）的超級影迷，不止一次公開表達對對方的愛，為了見偶像一面，不惜一切去排隊、換印花，還曾試過在網上認識了美國軍醫Bobby而險遭騙錢騙感情。不少網民都希望Bobby可以客串一集，完成群姐的心願，想不到這個夢想有機會成真！

群姐在網上認識一位貌似歐陽波比的美國軍醫，更險被騙財騙色。（電視截圖）

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劇集的編劇李綺華昨日（28日）在微博Post了一張Bobby在《開心速遞》海報上簽名的照片，並寫道：「歐陽波比大駕光臨！#愛回家之開心速遞#」據知這張海報一直貼在辦公室，有份參與《開心速遞》的人員都會在上面簽名，這次Bobby在海報上簽名，莫非真的在千呼萬喚之下，劇組終於邀請到Bobby與群姐合作？相信觀眾都非常期待，收視定必再創高峰！

編劇李綺華在微博Post了一張歐陽震華在《開心速遞》海報簽名的照片，大家都十分期待Bobby真的在劇集客串演出，與群姐演對手戲！（微博圖片）

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