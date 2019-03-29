【ASTRO香港記者會】車銀優期待在港過22歲生日：感覺與別不同！

韓國人氣男團ASTRO今天（29日）在香港舉行《ASTRO The 2nd ASTROAD to HONG KONG [STAR LIGHT] 2019》傳媒見面會，率先提早一日與AROHA（ASTRO粉絲）近距離見面。6位成員車銀優、MJ、JIN JIN、文彬、Rocky和尹產賀亦有回答記者提問，分享是次世巡的趣事。

車銀優表示將接拍古裝劇，下定想挑戰的決心。（陳志嵐攝）

問到能否分享是次ASTRO世界巡迴演唱會的趣事，文彬就講到：「雖然因工作去美國，可是在洛杉磯時，我們抽時間分別去了環球影城和主題樂園，而且玩得非常開心。」除此之外，非常喜歡旅行的ASTRO也大方分享，各自喜歡的旅遊風格。忙內尹產賀喜歡安排超緊密行程時，Rocky則偏好到沒有人又安靜既地方，各有各特色。當中MJ和JIN JIN早前一同出發塞班島拍攝旅遊節目，他們分享到當時但製造了很多珍貴回憶，就像是一次十分使人放鬆的旅程一樣。

童星出身的文彬即將在新劇扮演學生的角色，他表示緊張又期待，承諾會比心機努力。（陳志嵐攝）

明天除了是ASTRO舉行香港演唱會的日子外，亦是成員車銀優的22歲生日。被問到邊工作邊過生日的心情，他就講到：「與香港AROHA一同過生日，感覺相當與別不同和有意思，所以非常期待。」最後ASTRO亦預告完成香港演唱會後，組合將於4月3日正式在日本出道，以及車銀優和文彬即將開拍韓劇的消息，請粉絲多多期待外，也承諾會快點再與粉絲見面。

ASTRO今天率先為現場粉絲，近距離表演《ALL NIGHT》。（陳志嵐攝）

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