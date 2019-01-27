李若彤評新版神鵰 　「一千個人心中就有一千個小龍女」

「小龍女」李若彤今日出席長者慈善盆菜宴，提到家裏過年時最喜歡打麻將，但自己技術欠佳，寧願旁觀，甚少親自「參戰」：「有時我會摸到一手好牌，但我唔識截糊呀，要搵人教我。因為我一直都學唔識打麻將嘅章法，所以我啲朋友玩咗兩局後就話：『唔同你玩喇！』」

李若彤家裏每逢新年就會開枱打牌，但牌技水皮的她每每要搬救兵才能殺出重圍。(梁碧玲攝)

早前李若彤再次以小龍女扮相錄影內地節目，仙氣「姑姑」重現眼前。李若彤亦對自己的造型甚為滿意：「我用慣同一個梳頭造型師，個髮型幾乎係同無綫一樣，有90%相似，再配合埋套服裝，我就好似小龍女上身咁，一動一靜就自然好似小龍女。」另外內地已確實開拍新一版《神鵰俠侶》，但由新人毛曉慧飾演的小龍女定妝照一出，網友就彈多過讚，指與前幾代小龍女相比好像新不如舊。身為95年小龍女李若彤亦有聽聞，她就為後輩平反：「其實一千個人心入面就有一千個唔同嘅小龍女，只要你搵到喜歡嗰個就得架喇。我成日都同身邊啲朋友講『唔好批評』，因為每一個演員都會好盡力去做一件事情一份工作，應該要予以支持。儘管佢未必係你心目中嘅小龍女，但都唔好批評，應該要多啲鼓勵。」

李若彤有留意《新神鵰俠侶》開拍消息，對年青演員予以鼓勵。(梁碧玲攝)

李若彤又提到當年也有人拿她和陳玉蓮 (83年小龍女) 比較：「其實咁樣比對我地都唔公平，只不過當年我傻更更無諗咁多，只係想做好自己。總之每個人嘅第一印象一定係最深刻，你睇完自己個年代嘅小龍女再睇返後來嘅新版本，你一定會話『我都係鐘意之前嗰個多啲』。但咁唔代表我地可以扼殺後起之秀，最起碼應該要互相尊重。」姑姑不愧是姑姑，字裏行間都滲着俠氣！