65歲駱應鈞人生大起大跌　入院開刀歷時40天後頓失工作：靜咗好多

2011年《竊聽風雲2》駱應鈞飾演「地主會」成員「陳占」，都唔差㗎。（視覺中國）

駱應鈞是香港著名的綠葉演員，入行近46年來拍攝過不下一百套電視劇以及電影製作，1994年《射鵰英雄傳》、「壹號皇庭系列」等更被網民稱為他在無綫時的代表作。在TVB工作30多年的他，11年毅然離開TVB，並在12年過檔到HKTV，同年即接拍《選戰》、《我阿媽係黑玫瑰》、《導火新聞線》等多套電視劇。雖然，HKTV其後不獲發牌以至進軍「電視機」的計劃「胎死腹中」。不過正因如此，也為駱應鈞尋找了新的出路，特別是由2014年開始，他就已經參與了《竊聽風雲3》、《Z風暴》、《寒戰II》等膾炙人口的電影演出，一躍成為知名的電影明星。

近年駱應鈞主要拍攝中國內地劇集電影居多，去年與任達華合作的電視劇《平湖往事》就是其一。（視覺中國）

駱應鈞近日接受訪問時表示，在最近才剛接受完人生的第一次手術。他表示因為一次心臟檢查中，從而發現了有腎石問題。「醫生話咁大嘅腎石一定要做手術，同埋因為分布原因，所以要分兩次做。」他更說，因為是次手術較為繁複，是是後後用了40多天時間。「喺醫院第一日做完手術要休息幾日，導管、引喉都唔可以掹走，7日之後再做第二次。」又因為需要移除手術時在的腎臟留下的支架，一個月後又再入院開刀。



不過在手術過後，以往找他工作的機會卻突然消失的無影無蹤。他說：「嗰段時期有啲工作接唔到，亦都費事同人解釋發生咩嘢事。唔知點解，呢段時期就靜咗好多，但都無所謂，既然啱啱做完一個手術，咪趁呢個時候休息吓囉。」