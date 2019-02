甄子丹情人節親自下廚煮晚餐𠱁老婆：今天我做的事毫不重要

甄子丹除了身手了得,其實也是出名的好老公好爸爸。(IG截圖)

該如何慶祝情人節,相信是不少男仕心中的一個大難題,有人選擇買99支玫瑰向另一半示愛;有人會選擇去高級餐廳享受燭光晚餐。當然,也有像是藝人張繼聰一般,到海旁「高歌一曲」送給老婆謝安琪,而有「宇宙最強」之稱的甄子丹(Donnie)就選擇在家親自下廚,泡制一餐精美的情人節晚餐給予他的老婆汪詩詩。

情人節「愛的宣言」,好Sweet吖。(截圖)

「宇宙最強」出馬,當然不會簡單炒個蛋、煎塊牛排就作罷。該餐其實相當之豐富,頭盤有焗生蠔,再來就是龍蝦、煎露荀配蕃茄仔,還有煎西冷牛排、焗香菇,而甄太汪詩詩就只需要坐著等待晚餐。甄子丹還在IG用英文寫道:「和我老婆為我做的數百萬件事情相比起來,今天我做的事毫不重要,昨天為她烹飪真的很特別,特別是當食物受到好評的時候,還有一種我得了獎的感覺。」(It is nothing compare to the millions of things my wife does for me, cooking yesterday for her was really special and what a great rewarding feeling, especially when the food were well received!)



其實情人節也不一家要買名貴禮物、食貴價晚餐,心意才是最重要的。

點擊圖片觀看甄子丹廚藝: