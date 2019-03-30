【卡拉屋企】吳鎮宇否認Popeye曾咬傷人　至今對愛犬念念不忘

TVB最近在深宵時段重播1991年的經典處境喜劇《卡拉屋企》，除了吳鎮宇和李婉華這對歡喜冤家之外，劇中不少角色都令人印象深刻，就連「泰臣」（吳鎮宇飾）的沙皮狗Popeye也成為焦點之一。鎮宇與Popeye在劇中的主僕情為大家送上不少歡樂，日前鎮宇接受傳媒訪問時，就提及不少關於Popeye的趣聞，以及他與愛犬之間的感情。

《卡拉屋企》劇情搞笑，每個角色各有喜感，深受觀眾歡迎。（影片截圖）

在劇中與鎮宇拍檔的沙皮狗Popeye大受歡迎，Popeye在首集就已經出場，極為搶鏡。現實中都是愛狗之人的鎮宇，當年收養了原名「Pipi」的狗女Popeye，在劇中反串扮演狗公。鎮宇與Popeye「父女情深」，寸步不離，鎮宇唯有帶着牠一起開工，最後他還提出讓Popeye在劇中出演一個角色，成為一份子。但始終要狗仔演戲並不容易，所以鎮宇都努力引導Popeye，最後更成功爆紅，深得觀眾喜愛。

吳鎮宇在首集就帶著Popeye出場，這對最佳拍檔為觀眾帶來不少歡樂。（電視截圖）

曾有報道指Popeye個性高傲，又是一隻明星狗，試過因為咬傷人而被法院判決「坐監」，需要隔離7日，但鎮宇就否認傳聞，澄清Popeye並冇咬人，個性溫順乖巧，被隔離的實際上是他另一隻聖班納大型狗，但牠亦不是咬人，只是在追人時抓了一下，至於所謂的「坐監」，只是法例規定狗仔要留低7日檢查有冇瘋狗症。

Popeye無論劇裏劇外都是鎮宇的寵物狗。（影片截圖）

Popeye在1998年因為患上癌病逝世，對鎮宇來說無疑是一個很大的打擊。當時正值鎮宇首次擔任導演兼演出警匪片《9413》，醫生指Popeye捱不過一星期，建議幫Popeye打針安樂死，但鎮宇拒絕，結果兩個月後Popeye終於離開，鎮宇在在電影煞科當日表示：「Popeye用咗一個我畢生難忘嘅眼神同我講再見。」提到當年Popeye病倒，鎮宇透露牠是因為有一次從獸醫診所走甩後被車撞倒，受傷後狀況大不如前，性格也不再活躍，甚至不肯吃東西，以致內臟慢慢衰竭。雖然Popeye已經離世多年，但鎮宇每次想起牠仍然很傷感。

可惜Popeye在1998年因病逝世，令鎮宇大受打擊。（電視截圖）