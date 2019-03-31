蕭正楠洪永城一齊睇演唱會　黃翠如留言呷醋？

昨日（30日）為方大同的《TIO靈心之子巡迴演唱會》香港站頭場，不少名人都有到場欣賞。蕭正楠在IG上載了一張與洪永城（Tony）的selfie，寫道「愛愛愛」（方大同的一首歌名）和標記了方大同，看來他倆結伴睇concert。

蕭正楠和Tony昨晚（30日）結伴去睇方大同。（蕭正楠IG圖片）

Tony更在post下留言「Love song」（方大同的一首歌名）。蕭正楠老婆黃翠如都搞笑留言「你哋兩個玩得開心啲啦」。

黃翠如搞笑道︰「你哋兩個玩得開心啲啦」。（蕭正楠IG截圖）

其實Tony跟翠如一向勁friend。而蕭正楠與Tony間中都會上傳與對方的合照，猜不到原來兩個男人都好friend。原來他們早前都一齊去睇過舞台劇《短暫的婚姻》，更齊齊在後台找演員們拍照，日前Tony都有份跟蕭正楠慶祝42歲生日！

之前Tony同蕭正楠都一齊去睇《短暫的婚姻》！（洪永城IG圖片）

Tony跟翠如相識超過十年，二人自在有線年代開始，已是公認的旅遊節目好拍檔，雖然他們在接受訪問或節目內常常公開講笑又「互窒」，但他們更曾公開於網上留言講二人的友誼，Tony說︰「有啲嘢會變，有啲嘢永遠都唔會變，冇變嘅係我哋難得嘅工作默契同友誼，呢一種關係好值得珍惜，點都要慶祝吓啦。」翠如就話：「呢位男子佢係對我最惡的朋友。」

三人其實都勁friend！（蕭正楠IG圖片）

蕭正楠和翠如自去年結婚後常常公開放閃。而蕭正楠不但對洪永城和翠如的友誼一點都沒呷醋之餘，估唔到更跟Tony「friend過打band」！難怪有網民都在照片下留言開玩笑道︰「你以為蕭正楠同黃翠如在一起？其實蕭正楠和洪永城才是一對。翠如要吃醋啦！」非常搞笑。

蕭正楠同翠如呢pair成日公開放閃，sweet到爆！（蕭正楠IG圖片）

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