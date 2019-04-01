「日版姜濤」奪全日本最靚仔大學生　內地網民：知唔知咩叫靚仔？

日本每年都舉行各類型不同的選美比賽，日前選出全日本最靚仔大學生的「Mr. of Mr. CAMPUS CONTEST 2019」結果終於揭曉，由21歲的「大眼仔」草地稜之奪得冠軍，但結果卻惹來話柄？

21歲的草地稜之奪得冠軍。（modelpress）

1998年生的草地稜之就讀於明治學院大學，是經濟學的2年級生。他有一對圓碌碌的精靈大眼，而且皮膚白哲加上高挑身材，與姜濤真的有七分相似！草地稜之在參加今次比賽之前經已有不少選美經驗，除了是明知大學的校園先生，亦是「2017－2018年度Mr. CIRCLE CONTEST」的冠軍人馬。第三次贏得選美寶座的他表示，志願做一個演員，希望可以有幸出演《假面騎士》系列。

草地稜之（左）眼大大，與姜濤（右）有幾分相似！（草地稜之、姜濤IG）

不少內地網民直指不能理解日本人的審美眼光。（微博截圖）

賽果公佈後，不少日本及韓國網民紛紛留言吐嘈草地稜之不夠班奪「最靚仔大學生」的稱號，更有人直斥這樣的顏值根本不能參賽等等的嚴厲批評。賽果亦成為微博熱話，不少內地網民直指「日本人對帥有什麼誤解」、「日本基因太爛」等等。不過，亦有網民表示，相比起第二名和第三名，馬上能夠理解為何草地稜之能夠奪冠。

第二三名分別由高橋航大（左）和兵頭海地（右）奪得。（modelpress）

你覺得賽果能服眾嗎？