亞視製作部大裁員　邵子風慘受牽連：人事部根本就係亂咁炒人！

亞視又又又炒人啦！雖然亞視炒人已經不是什麼新鮮事，但這個在2017年已經「東山再起」轉型做網絡電視，曾經讓人一度以為它真係翻生！亞洲電視控股今日（28日）公布上年業績嚴重虧損8億人民幣（約9.3億港元）而大幅裁員，更將整個製作部「狠Cut」，消息指化妝、收音、攝影和廣播中心的員工全部被裁，製作部亦成重災區，19人炒剩4人，另人事部只剩一名員工，OTT的銷售部亦全部「起身」。

（邵子風Facebook）

邵子風周四（28/3）中午在facebook，表示明天（29日）要為節目《發噏風》錄影，惟今日突然收到亞視將整個製作部連根拔起的消息。

他接受《香港01》訪問時表示公司想人做免費勞工：「我本身聽日約咗三個嘉賓錄三集，但佢今日已經炒人，製作部有冇咗，連攝影師都炒喎，但又想錄埋聽日嗰三集，佢哋向我提出一樣嘢：『聽日嘅節目，如果無錢（冇錢）俾你，你會唔會番黎（返嚟）錄？』」他聽完都覺得相當無奈，並將整件事跟其中一位嘉賓張松枝解釋，松枝搞笑地教他回應：「等我問吓我業主，中電，水務署，街市啲老闆，我先可以答到你。」邵子風之後亦要一一向其他嘉賓解釋並道歉。

隨後，有一位自稱知情的內部員工於28日晚上就此事澄清，表示由於當日太多人被炒，導致有人在傳遞上層訊息時出現錯誤：「本身傳消息出去嗰個人自己都俾人炒，佢知道公司cut節目，但因為已經約好嘉賓，所以俾人叫佢去問子風想唔想做埋個嘉賓，就以為冇錢畀佢，其實人地叫得你去問，就梗係留左錢畀佢㗎啦！」

（邵子風Facebook）

管理層逢周五開刀 邵子風：係叫「亞視星期五」

他笑稱拍節目一年之間已經多次見證亞視裁員：「炒人呢件事好耐㗎喇！係成日不斷咁發生㗎！」雖然早已對今次的炒人風波見怪不怪，但仍然對今次的風波感到吃驚：「有同事打畀我同我講『嗌晒成個製作部入房喎，睇嚟有動作！』，我即刻睇一睇個日曆，今日星期四咋喎！因為一般亞視炒人係星期五㗎，我哋係叫亞視炒人呢樣嘢做『亞視星期五』，係好睇晒佢所有嘅節目㗎！」他更笑稱同事之間經常開玩笑要開拍「亞視星期五」，逢星期五訪問亞視員工問他們怕不怕被炒的心情：「唉，我都未拍到呢個節目就已經冇得做喇！」

被邀做《發噏風》嘉賓的張松枝搞笑教邵子風如何婉拒做免費勞工。（資料圖片、邵子風Facebook）

人事部隨機「殺人」 員工不敢接「死亡電話」

他大爆公司內部一直「七國咁亂」，而人事部的做事方式更是令人費解：「人事部想炒人就炒人，例如佢想炒一個PA（Production Assistant），人事部就可能打電話畀PA甲，如果打極都冇人聽，咁就試吓打畀PA乙，如果PA乙聽電話，咁就炒PA乙㗎喇！所以亞視同事好多都唔敢聽公司電話㗎！」

一般的公司如要裁員都不會將工作能力高的人裁走，偏偏亞視與眾不同：「有個資深化妝師畀大老闆表揚佢做得好，點知第二日就畀人炒咗！因為讚佢嘅人同炒佢嘅人唔同，被炒嘅人都唔係畀老闆炒，而係畀人事部炒！佢哋根本就係交數！」

邵子風解釋自己並不是隸屬亞視的正式合約員工，只是以freelance形式拍節目，節目無端端被中斷非常無奈。（怕不怕收不到糧？）「我諗都唔會走我（走數）嘅，咁大間公司！」（有意與其他電視台合作？）「我好有興趣啊，但都要人哋要我先得㗎！我都已經慘到無嘢撈到要去撈亞視喇！我冇嘢撈喇求大家畀次機會啦！」

邵子風在亞視擔任節目《發噏風》的主持。（邵子風IG）

有一位匿名的前亞視資深員工表示，雖然在亞視改革後加入一年多已經見證至少8次裁員事件所以一早就有心理準備被炒，但仍感到相當無奈：「我到尋日都仲OT緊，幫佢哋寫嘢，仲幫佢搵嘉賓！」他更爆料亞視根本就不按正路作裁員決定，而自己則曾經被公司「誤炒」過：「當時有個人走嚟同我講，叫我執嘢走，然後我同我阿頭講我畀人炒咗喎，佢就覺得好荒謬，因為成組人得我一個寫稿，所以一炒咗我就會冇晒人寫稿，當時我做緊嘅四個節目都會冇人做！」之後他的主管向人事部問個究竟，結果人事部稱：「吓係咩係咩，哎呀寫錯咗啊，唔係炒你啊！」

前資深員工爆料：Marketing是毒瘤

另外，亦有前製作部員工表示，連累亞視的罪魁禍首根本就市場部（Marketing），然而每次「地震」，動盪最少的均是這部門，而且整個問責系統的邏輯亦很有問題：「如果我哋個節目出街畀人鬧，係我哋節目製作嘅問題，但係根本就係連理都冇人理，因為根本冇人知道亞視有咩節目！點解唔係marketing要負責任呢？仲要有傳聞佢哋（marketing）自己仲要加人工！」他解釋，市場部根本未能為公司作出適當宣傳，亦是公司收視不振的主因：「就算節目俾人鬧，起碼叫有迴響，大家收到回應都知道應該點糾正，但根本有好多人連亞視有節目都唔知！」他甚至笑言可以「下戰書」：「其實想知marketing做唔做到嘢好簡單，冇得呃，你拎100張10蚊紙出黎，喺地鐵站出面問人知唔知亞視重新開台後有咩新節目？如果答到就拎10蚊走，一個鐘之後，派剩就畀我，如果你派得哂我在掉轉畀返1000蚊你又點話？」