陳小春應采兒結婚9年影4次婚紗相　從婚照演變見證夫妻成長

陳小春和應采兒於2010年結婚，雖然已經踏入第9個年頭，但兩夫婦仍像熱戀期的情侶一樣，在各個場合放閃大派甜蜜，是不少人心中的模範夫妻。通常一生人只影一次的婚紗相，但這對Sweet爆夫妻身卻足足影了4次！

陳小春和應采兒日前獲邀為某結婚雜誌拍攝，第四度影婚紗相。（應采兒IG）

應采兒於30日在IG公開一輯和陳小春拍攝某結婚雜誌封面時的照片，分別換上白色婚紗和一身帥氣西裝，將新婚的青澀模樣重現眼前，一點也不像已經結了婚9年的樣子！

應采兒和陳小春於2010年新婚時的結婚相。（微博圖片）

應采兒曾在IG講過：「不喜歡正兒八經的拍婚紗。」所以在他們於2010年結婚時的婚紗相正正就是行搞怪風，突顯夫妻二人性格，而這批婚紗相更曾一度引起模仿的潮流！

結婚5年後，他們再次拍一輯「正經」婚紗相。（網上圖片）

而在他們結婚5年後，在2015年再次拍婚紗相，不過不同的是，二人終於「定性」，肯正正經經換西裝和婚紗企定定擺甫士合照。陳小春和應采兒更在2017年慶祝結婚7週年，又再影了一批新的婚紗相。

在他們結婚7週年當日，應采兒在社交網站公開一輯新的結婚相。（網上圖片）

陳小春和應采兒在9年之間已經嘗試了好幾種不同風格的婚紗照，如果他們想在結婚10週年再拍一輯新相，就要有新的突破了！

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