網紅女教師「搣時潘」憑咩紅到去台灣？　神秘網誌竟然要收費！

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近年香港出現了有一位網紅女教師，化名「搣時潘」，不時用生鬼啜核的方式拍片教中學生中文，尤以中國文憑試的「實戰技巧」為最主要。而其實搣時潘真的於去年與好友兼拍擋開設了真正的補習社，除了「高中中文班」之外，還「成人中文班」、「成人英文班」等補習課堂。而搣時潘最近還衝出香港，成為台灣討論區PPT上熱討話題之一！

搣時潘真係補習老師嚟！（Instagram）

自設18禁私人網誌收$50/月

其實搣時潘除了有清純可愛的樣貌之外，最引人入勝的特點是她工作與興趣、私生活的反差！當大家都因為「老師」而聯想到的一本正經，思想保守的相關詞之際，搣時潘就以個人告訴你何謂「反差」。卸下教師的身份，其實搣時潘的作風相當大膽，熱愛鋼管舞只屬於「小兒科」，言行亦非常開放。早前她在一段越南旅行的短片中，除了以性感泳裝亮相之外，更在短片中說出大膽言論。另一方面，搣時潘亦有開設一個個人網誌，而這個網誌特別之處是會有「成年警告提示」，同時亦需要付費（$50/月）才能觀看網誌內容，非常神秘。

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滅時潘仲曾經獲邀上過ViuTV！（Inatagram）

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