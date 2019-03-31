【張紫妍案】證人尹智旿控訴警方保護不足　報警3次未有收到聯繫

韓國已故女星張紫妍性交易事件的唯一證人尹智旿，日前到青瓦台請願版，控訴警方保護不足，短短一天已有近26萬人簽署，實行全城力撐尹智旿。對於控訴，警方今天（31日）則已發表聲明道歉，並前往尹智旿住處進行調查。

尹智旿作為張紫妍事件唯一證人，面對事件中背後不同的惡勢力，現時身處於非常危險的環境，隨時有被滅口的危機。對於證人警方理應更著力保護，可是事件疑似涉及官商勾結，擔心突然「被自殺」的尹智旿亦早在個人IG上傳身體檢查文件。根據韓國傳媒報導，警方有向尹智旿提供一隻有定位功能的緊急求救手錶。可是尹智旿則在請願版中提及，曾有人三次到她門按門鈴，非常不安的尹智旿在按下緊急呼叫後的9個小時39分鐘後，依然沒有從警方得聯繫，因此感到非常失望。

尹智旿在青瓦台請願版控訴警方保護不足，至今已有近26萬人聯署支持。（網上截圖）

早前尹智旿在IG上傳身體檢查証明書，防止「被自殺」。（網上截圖）

+ 3 + 2

請願文中，尹智旿更講到住處四圍不時都有可疑且刺耳的機械聲，有人把她家抽風扇的繩子剪斷，甚至不久前門鎖亦突然出現故障，修理後發現疑似有人在她家門前淋油。由於近日不時傳出一陣煤氣味，令她每天入睡不足一小時，飽受精神折磨。尹智旿批評警方沒有對證人身份的她做好保護，表示已找來私人保安，確定24小時受到保護。警方今天則發聲明指，當時尹智旿的手錶正常啟動，並且承認的確收到尹智旿三次報警記錄，可是負責警員沒有確認到消息，為事件進行道歉並表示已為尹智旿安排新住處。

尹智旿面對多種不同的恐嚇，控訴報警9小時多都沒有收到警方聯繫。（網上圖片）

即刻投票，揀選你心水男、女主角，仲有你最撐嘅香港電影，即有機會獲得戲飛。《香港電影我撐場．民選大獎2019》投票專頁：https://voteforhkmovies.hk01.com/