尹智吾揭師姐張紫妍自殺案內幕　具惠善開腔為死者發聲

南韓演藝圈近日從勝利的夜店事件，牽扯出鄭俊英手機偷拍風暴，而另一邊在10年前女星張紫妍因不堪經紀公司逼她到處陪瞓，而上吊自殺身亡，日前她的同門師妹尹智吾，出書揭露當年目睹張紫妍被逼迫的幕後黑幕，但是未獲得太大的關注，讓她忍不住在網上發聲，希望能得到演藝圈人員的支持，而具惠善成為第一個公開出面應援的人。

尹智吾17日在網上感嘆因為自己是一個沒有甚麼知名度的演員，所以沒有甚麼人願意理會她，記者回避不願採訪，現在她不期待會有甚麼藝人願意應援，但是連提及「對於這樣的事感到遺憾」都沒有，日前她以證人身份出庭，而當天剛好也是是鄭俊英回國，她上載兩方的照片，明顯看出大批媒體都去關注採訪鄭俊英，而她這邊只有零星兩位記者採訪。最後她更希望能有人站出來幫幫忙。

張紫妍2009年疑因多次被迫大企業、演藝界和新聞界等高層人士提供過百次性服務，不堪壓力自殺身亡。（視覺中國）

尹智吾的發文曝光後，曾與張紫妍一起演出韓版《流星花園》的具惠善，晚上亦在網上發文寫道：「塞暖手包在我手裏的姐姐，很遺憾沒有一起拍過合照，願姐姐在天上好好休息」，並附上一張《流星花園》的劇照，照片中身為女主角的具惠善，身後有模糊的張紫妍身影。

具惠善在IG發文回憶張紫妍在拍戲時貼暖舉動。（IG）

回顧張紫妍出席公開場合相片▼

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