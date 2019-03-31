【張國榮逝世16周年】《英雄本色》韓國受歡迎　劉在錫識唱主題曲

4月1日是「哥哥」張國榮的忌日，當年眾人都以為是愚人節的玩笑，沒人想到一代巨星就此殞落，令無數哥哥的粉絲哭碎了心，今年是哥哥逝世16週年，仍然有無數粉絲來到了中環文華東方酒店懷念哥哥。而今年踫上《炸雞特攻隊》上畫，結局也有向哥哥致敬的位置，播出《當年情》，可見哥哥在韓國的影響力。

「哥哥」張國榮風靡萬千少女心！（網上圖片）

來港街頭大合唱《當年情》

7、80年代，香港電影風靡一時，韓國人都十分喜愛港產片，《英雄本色》更是他們一提再提，直到今時今日都掛在口唇邊，哥哥更是萬人迷，紅到在韓國都坐擁大批粉絲，眾所周知「國民主持」《Running Man》成員劉在錫都是哥哥的大迷弟，他在節目中多次唱出《英雄本色》和《英雄本色II》的主題曲《當年情》和《奔向未來日子》，只要一播出《當年情》的前奏，劉在錫就會顯得相當興奮，而在8年前播出的《Running Man─香港24小時》特輯中，劉在錫、哈哈和李珉廷同樣被抽中要唱出《當年情》，當時引起大批粉絲圍觀兼教他們正確發音，上演一場尖沙咀大合唱！

只要響起前奏劉在錫已經知道是《當年情》。（影片截圖）

劉在錫在《Running Man》中，自爆自己為了這一日，唱足《奔向未來日子》20年。其後更為成員講解《奔向未來日子》是《英雄本色II》的主題曲，由哥哥親自演唱。他詳細講出張國榮在戲內中槍後，用盡最後一啖氣，打電話給剛剛生BB的老婆，隱藏自己中槍的事實，在收線後便播出這歌，劉在錫真的對《英雄本色》極為了解！

劉在錫對《奔向未來日子》的熟悉程度，是無時無刻都可以唱出來。（影片截圖）

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而在《Running Man》來港舉辦粉絲見面會時，Gary、金鐘國、Haha、池錫辰均穿上「Mark哥褸」又戴黑超唱張國榮的《當年情》，即場上演哥哥倒地在電話亭死去的經典畫面。除了《Running Man》更有大批韓國明星唱過《當年情》，包括宋仲基在2012年香港舉辦的《MAMA頒獎禮》、李準基在《香港粉絲見面會》、JK金東昱在《不朽的名曲》，而韓國男團iKON在內地節目《蓋世音雄》改編翻唱《奔向未來日子》，女團MAMAMOO成員華莎亦公開表示好喜歡張國榮。

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張國榮曾去到韓國節目演唱《無心睡眠》。（影片截圖）

其實在1989年，哥哥更有去到韓國，擔任節目嘉賓演唱《無心睡眠》，更有擔任韓國著名女歌手李仙姬的演唱會嘉賓，演唱了《奔向未來日子》，以及合唱《To J》及《無心睡眠》，幾乎令到全場暴動！

《炸雞特攻隊》向《英雄本色》致敬！（網上圖片）

另外，在近日上映的《炸雞特攻隊》中，更有特別向《英雄本色》和哥哥致敬！在電影即將完結時，以《英雄本色II》坐在大椅上宣告勝利一幕，而背景音樂響起了《當年情》，可見哥哥對韓國人極具影響力！

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《家有囍事》特意在韓國推出《英雄本色》式版本。（網上圖片）

《家有囍事》特設「英雄」式結局

由於韓國人極度喜歡《英雄本色》，當年為了迎合韓國市場，特意在韓國推出特別版《家有囍事》，以《英雄本色》的槍戰風格作為結尾，當時黃百鳴更有提及海外加長版是賣給韓國，因為當時韓方要求結局有動作戲，又要睇哥哥表演，所以專登整番出嚟。而《家有囍事》韓國特別版本在3年前才在香港重新上映，別具意義。

在張國榮飛出來營救周星馳和黃百鳴時，更刻意加插一句「英雄本色啊！」的對白。（影片截圖）

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