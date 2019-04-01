【卡拉屋企】翁杏蘭招牌笑容留印象　同袁詠儀梁小冰Friend足29年

無綫經典處境喜劇《卡拉屋企》每日凌晨在翡翠台重播，是不少香港人的集體回憶。劇情主要講述退休警務人員「白頭佬」黃家景（楚原飾）及其家人所發生的日常大小事為主，除了由吳鎮宇、李婉華、楚原、盧宛茵、黎海珊、歐陽震華等主演，還有不少紅極一時的明星客串。播出兩星期，去到第10集，就有飾演督察秘書鄭月英的翁杏蘭出場。

翁杏蘭（Helen）的鬼妹仔形象加上招牌燦爛笑容及兔仔牙，為觀眾留下深刻的印象。她自小在美國長大，在美國讀書時期曾經參加過美國伊利諾州青春小姐選舉，去到讀大學時參加了交換生計劃後，來港就讀香港中文大學，後於1990年參選香港小姐。當年Helen參選時參選時已經是三甲大熱，因為人親切而獲得其他佳麗的支持，最後奪得亞軍、國際親善小姐及最受佳麗歡迎獎，同屆冠軍和季軍分別是袁詠儀及梁小冰。當選後，Helen於同年9月簽約無綫，跟古巨基同屆入讀藝員訓練班，並參演電視劇及電影。

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直至1993年後，Helen就返回美國繼續學業，現居美國芝加哥從事IT科技行業。不過Helen間中都會回港探望好友袁詠儀、梁小冰及同屆港姐第4名姚康利（Connie），雖然4人居住不同地方，但仍然Friend足29年，更上載飯聚照片。相中可見各人只略施脂粉，但樣貌及身材都沒有走樣，不少網民看到照片後都大讚4人保養得宜。2017年Helen更與靚靚齊齊出席公開活動，接受傳媒訪問時透露，結婚十多年但還未生B，家人都全部居住美國，自己亦因工作關係經常來往歐洲，所以很少時間回港。

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當大家都以為Helen已經退出娛樂圈做事業女強人，但其實Helen在美國簽約經理人公司當特約演員，間中都有參與拍攝工作，包括《Just Like A Woman》、《離奇過小說》（Stranger than Fiction）等電影，更跟Will Ferrell、Emma Thompson等外國演員合作過，在2014、2017及2018年拍攝過美劇《Chicago P.D.》及《Chicago Justice》。另外，Helen更演出過多齣舞台劇，當中不少劇目都甚具女性主義色彩，更有嘗試自導自演，可謂真正的美貌與智慧並重。