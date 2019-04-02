【勝利醜聞】高俊熙疑涉性招待　深夜發文強烈否認：為甚麼提到我

韓國SBS節目《想知道真相》近日報道前BIGBANG成員勝利涉及海外性招待案，提及勝利和好友FTISLAND前成員崔鍾訓，2015年在聊天室討論提供性服務的人選，當中談到「OO姐姐現在身處紐約」，有網民推斷兩人所指的是女演員高俊熙。高俊熙昨晚（1/4）透過Instagram和微博。分別以韓文和中文否認涉及「勝利門」，形容有關傳聞荒唐，又稱對受害者成為案例焦點感到痛心。

勝利、鄭俊英和崔鍾訓曾在聊天室提起「紐約姐姐」，引起外界揣測。（視覺中國）

高俊熙被指是勝利等人提及的「紐約姐姐」，因而被捲入性招待案。（網上圖片）

高俊熙稱《想知道真相》「勝利門」報道播出後，雖然立即登上熱門搜尋榜，也接獲不少朋友致電，但為了令身邊的人安心，於是未有一一回應事件，但後來外界將自己當成涉案者之一。為免家人受傷害，高俊熙在文章中明言與事件無關，又強調和勝利只是同一行業認識，以及曾同屬YG娛樂的關係，雖然不能說沒有交情，但高俊熙指「參與或是受到勝利事業上的招待邀請，或是有類似關係的傳言完全不屬實。」

高俊熙在昨晚深夜發文否認傳聞，她更特別在微博發布中文版本。（網上截圖）

高俊熙又反問勝利和崔鍾訓等人，為何要在聊天室談及她：「如果是，為甚麼提到我，如果不是，我反而想要問他們為甚麼在我被指為那個『女演員』的情況下不進行任何反駁？」高俊熙亦痛心現時「勝利門」焦點放在受害者而非加害者身上，將受害者當做八卦，令受害者備受指責，實在令人感到非常遺憾。對於自己無故被捲入「勝利門」，高俊熙明言：「從此刻開始，對於散佈及再次生產與我相關的虛假事實等非法行為的人，我將採取法律手段對應絕不協商或妥善處理。我也祈禱 我的清白能通過在檢查的調查過程中徹底的查清。」

高俊熙坦言不想家人受牽連而澄清報道，又對「勝利門」令受害者被外界攻擊感痛心。（網上圖片）

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高俊熙回應全文

大家好 我是高俊熙

現在的情況有很多想要說的話頭腦也很複雜

最近一些荒唐的傳聞，我也不能再忍受讓我愛的家人及粉絲們受到傷害，決定不再保持沉默小心翼翼地寫下這篇文章

兩周前在《想知道真相》播出以後，看到在關聯搜索詞中出現我的名字之後 也收到了很多朋友們打來的電話

但是因為這是與我毫無相關的事情所以也讓擔心我的人安心，也沒有對各種猜測進行一一的對應。

但是情況一天一天像雪球一樣變大，與事實相反我已經成為了與那個事件有關聯的人。

包括一些媒體報導內容在內，我明確表示本人與該傳言的內容完全沒有任何關係。

與勝利這位朋友只是因為在同行業認識的關係，而且也曾是同屬於YG公司，所以不能說沒有交情

但是，參與或是受到勝利事業上的招待邀請

或是有類似關係的傳言完全不屬實

我反而也想要問他們，他們在Kakao聊天群裡面所說的「女演員」到底是不是我

如果是，為什麼提到我，如果不是，我反而想要問他們為什麼在我被指為那個「女演員」的情況下不進行任何反駁？

結果，不論我的意圖及真實的情況

因為他人，我被站在這種傳言的中心，

成為了接受作為女演員的各種恥辱的「受害者」

而且不管是誰與該疑惑有關，這種將焦點放在被害者身上而不是加害者，且將被害者做為八卦，讓被害者受到指責的情況讓人感到非常的遺憾並且心痛

我不能讓我愛的家人因「000的疑惑」 而受到的傷害就這樣過去，所以現在表明我的立場

離開演員這個職業，作為一個人，一個女人，對將沒有確認的虛假事實像真實的內容一樣不斷流傳的媒體及線民感到非常的失望及慘澹，從此刻開始，對於散佈及再次生產與我相關的虛假事實等非法行為的人，我將採取法律手段對應絕不協商或妥善處理。我也祈禱 我的清白能通過在檢查的調查過程中徹底的查清。

很抱歉讓所有人擔心了

在有毫無根據的傳言流傳的情況下也一直支援我相信我的大家也深表歉意並且感謝大家

高俊熙

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