【勝利醜聞】網紅爆鄭俊英8年前惡行：沉迷與女性發生性關係的人

「勝利門」事件中已被拘留的歌手鄭俊英，就散播及拍攝非法色情照片和影片，28日再被警方追加立案，已增添至11項嫌疑。近日一位曾於2011年與鄭俊英一同出演過節目《臉贊時代》第5季的網紅姜赫敏（譯名），在網上大爆鄭俊英8年前已是經常把女人掛在口邊的人。

姜赫敏8年前曾與鄭俊英一同參與《臉贊時代》第5季，他近日就在個人YouTube頻道上，大爆鄭俊英私下的真性情。姜赫敏講到錄影時雖然對鄭俊英沒有好感，可是始終是曾經共事的人，或多或少會有感情。可是對他來說鄭俊英的印象就是「沉迷與女性發生性關係的人」，直言覺得對方有病態，聊天只會提及有關女性的話題，如「昨天與誰喝酒」和「昨天與誰發生性關係」等。姜赫敏更大爆，鄭俊英不時會喝酒到天光，隔天早上直接開工拍攝。

網紅姜赫敏在個人頻道上大爆鄭俊英8年前的惡行，因而引起討論。（影片截圖）

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姜赫敏講到：「由於我家中有姐姐，所以不太喜歡常把與女性床事向周圍的人炫耀的人。」這亦是他與鄭俊英不能親近起來的原因。他更講到如果身邊有人希望我介紹鄭俊英，他也會極力阻止，表示絕對沒有辦法向朋友介紹。當時姜赫敏亦會善意提醒一同拍攝的女性，要對鄭俊英保持警覺，又講到早預料到對方會有今天的後果。可是對於姜赫敏大爆鄭俊英8年前的行為，不少網民都質疑他只是想趁機上位，利用鄭俊英偷拍一事製造話題。

姜赫敏和鄭俊英曾拍攝《臉贊時代》第5季，可是就被網民質疑前者純粹炒作。（網上圖片）