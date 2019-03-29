【勝利醜聞】鄭俊英聊天室追加至14人　SJ強仁、2AM鄭珍雲疑涉案

「勝利門」事件中，備受關注的必定是有前BIGBANG勝利、鄭俊英、前FTIsland崔鍾訓在內，非法散播未經女性同意偷拍的照片及影片的聊天室。昨天韓國傳媒大爆，聊天室成員再追加三名藝人，2AM鄭珍雲、Super Junior強仁和模特兒李哲宇疑似涉案。

昨天MBS NEWS再爆料指，鄭俊英聊天室成員追加至14人，包括三名韓國男藝人，分別是K姓及J姓男歌手，以及L姓模特兒。對於三人的真實身份，網民立即大起底，猜測分別是Super Junior強仁、2AM鄭珍雲和模特兒李哲宇。網民指2016年5月，三人曾與鄭俊英到德國拍攝節目《Hit Maker》。由於鄭俊英曾更換新手機，因此警方現時只是確認到眾人2015年至2016年間的聊天紀錄，剛好與4人到德國出差的時間吻合。K姓歌手接受傳媒訪問時則表示：「雖然曾與鄭俊英在同一聊天室，可是沒有收過偷拍照片。」

暫時鄭珍雲和李哲宇正在軍隊服役期間，所屬公司表示向本人確認後再回應事件，而強仁所屬SM娛樂就暫時未有發出任何聲明。至於《Hit Maker》PD則表示，不知道鄭俊英有否在海外參與性交易，表示由於藝人和工作人員的宿舍不同，因此不知道藝人的私生活，澄清與節目毫無關係。被問到當時拍攝的氣氛，他就表示：「大家都是年輕人，年齡層亦相近，拍攝時沒有不好的氣氛，出國拍攝後，藝人之間的關係好像有變親近。」

MBS NEWS爆料鄭俊英聊天室成員追加至14人，其中8人是韓國藝人。（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

鄭俊英今早正式送往檢察機關進行調查。（網上圖片）

除了追加聊天室成員外，韓媒更大爆鄭俊英的偷拍地點包括在台灣酒店、住所和江南夜店等，甚至連飛機也是鄭俊英偷拍女性的場所。為了避免被當事人發現，鄭俊英每次只會拍攝10秒以內的影片，並不定時在各個聊天室散播相關照片及影片。傳媒更講到，鄭俊英曾在高達7個聊天室中散播色情照片，少至2至3人，多至6至7人的聊天室，沒有特定規律。而鄭俊英今早已正式送往檢察機關進行調查，預計會再一次引起社會關注。

2016年強仁、鄭珍雲和李哲宇曾與鄭俊英在德國拍節目，被網友推測疑涉案。（網上圖片）