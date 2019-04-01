【勝利醜聞】確認部分性交易賄賂嫌疑　立案追加調查涉數千萬貪污

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就在愚人節的今天（1日），由BIGBANG前成員勝利爆起的「勝利門」再有新進展。今天警方在首爾地方員警廳辦公樓舉行的懇談會上，交代有關調查勝利提供性交易和貪污事件的進度，表示已搜集到有關資料，確定勝利部分性交易賄賂嫌疑。

今天警方講到，有關勝利涉嫌性交易賄賂一事，經過近兩星期的調查後，已有證據確認勝利的確有參與部分性賄賂行為。兩星期來，警方召喚多名關人士進行調查，其中4至5名女性都有誠實陳述，勝利部分性賄賂情況。另一方面，警方亦對勝利和劉某，就吞佔涉嫌逃稅的夜店Monkey Museum資金而追加立案。警方講到兩人涉嫌的貪污金額，高達數千萬韓元。而勝利本人亦已承認貪污一事，理解到非法營運夜店的確存在法律問題。

警方已確認勝利部分性賄賂嫌疑，表示正在調查性交易是否向外國人提供，以及女性有否收到金錢待遇。（網上圖片）

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而前FTIsland前成員崔鍾訓經過多次召喚調查後，警方已掌握到他與鄭俊英一樣，曾親自在未經他人同意下，偷拍女性相關的色情片段。警方已就崔鍾訓涉嫌犯下「性暴力處罰法」的罪名，向他追加立案，指他有份偷拍一條非法影片外，亦有在聊天室群組內散播5段色情物。

崔鍾訓則確定有親自偷拍女性相關的色情片段，被追加立案。（網上圖片）

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