每日凌晨在翡翠台重播的1991年無綫處境喜劇《卡拉屋企》，勾起不少7、80後的集體回憶，加上笑位絕不過時，是大家放鬆煲劇的好選擇。劇集由楚原、盧宛茵、吳鎮宇、李婉華等主演，而劇情就圍繞退休警務人員「白頭佬」黃氏一家所發生的日常大小事為主。《卡拉屋企》播出後反應熱烈，原來兩年後竟然有一套類似題材的「續集」出現？！1993年5月17日首播、由劉仕裕監製的TVB自製警匪喜劇《九彩霸王花》，由「白頭佬」楚原及「肥媽」盧宛茵再演夫妻，加埋羅嘉良、邵美琪及陳淑蘭等演員，齊齊扮鬼扮馬，日前已在myTV SUPER上架。

《九彩霸王花》共20集，沒想到邵美琪跟羅嘉良這個組合能夠大放笑彈，連甚少演出喜劇的蘇杏璇都將角色發揮得淋漓盡致。（網上圖片）

《九彩霸王花》以輕鬆幽默的方式演繹，劇集中對無綫電視劇經典場面、80年代的電影或當時流行的日本動畫，例如幪面超人RX，加入劇中大量惡搞，包括將家傳曉戶的故事、1981年由汪阿姐主演的《楊門女將》改成現代版。

故事設定在香港新界圍村楊老圍，四代同堂的佘美君（蘇杏璇飾）本與丈夫、兒孫媳婦，一家十口過住安逸平靜的生活，可惜在一次追捕悍匪行動中，家中所有任職警界的男丁全部殉職，遺下一班孤寡。眾女被迫自力更生，但由於她們思想傳統，行為保守，與現今社會格格不入，因而爆出連搞笑劇情。

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由第一集開始，四位楊家男丁除了楊令公（曾近榮飾）外，楊小保/李思祺（羅嘉良飾），楊一/廖劍輝（楚原飾）及楊二/金大郎（駱應均飾），皆以全新角色出現，跟三位「楊門女將」再續前緣。邵美琪所飾演的莫桂英在丈夫去世後成為女警，與探長李思祺有感情線。楊八妹（陳淑蘭飾）是一位傻大姐，經常搞出麻煩事，跟當時上位的小生何寶生（現已剃道出家）所飾演的嘉明成為一對。而楊一的妻子柴細玲（盧宛茵飾）生性豪邁，與廖劍輝為鬥氣冤家。

邵美琪反傳統扮鬼扮馬 扮Madonna再扮東方不敗

回看當年，其實《九彩》陣容相當強勁，女主角，是早已憑其清純外表及演技成為一線花旦的邵美琪，而男主角是30歲開頭的羅嘉良，雖仍未憑《天地男兒》（1996）爆紅，但其角色極為討好，加上兩人的主線有點「無厘頭」，比如二人會一起扮《笑傲江湖》裏的令狐沖與東方不敗，邵美琪更劇情需要，一改正經形象，戴上假髮扮麥當娜，造型極之搞笑，跟撈家意外地擦出火花。另外在劇集中竟然能看到還未上位的林家棟扮演警員一角，而另一亮點就是主題曲是改編日文歌、向雪懷填詞、由「玉女獎門人」周慧敏主唱的《付出許多的愛情》，這首歌亦因為劇集而多了觀眾認識。