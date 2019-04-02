【開心速遞】池美麗獲選最正女角色第3　將介入金城安Bonnie？　

TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》劇情經常緊貼網絡熱話，成為觀眾喜愛的高收視劇集。在昨晚（1日）播出的第546集「愚人節」，又再爆「暴走」劇情。昨晚的一集由金城安（安仔）（周嘉洛飾）和池美麗（鍾凱琪飾）擔正。池美麗早前被網民集氣成功，神還原「飯腳事件」主角Karen的一集，深愛觀眾喜愛。新的一集再度「加碼」，和安仔有感情線！

這集講到池美麗到酒吧想借酒消愁，遇上了在酒吧工作的金城安。（電視截圖）

由於播出的日期是4月1日的「愚人節」，劇情講到安仔一向喜歡在愚人節整蠱人為樂，於是家人熊樹仁（單立文飾）﹑熊心如（蘇韻姿飾）和熊若水（呂慧儀飾）決定今年來個大反擊。安仔在酒吧做推銷員sell人買酒的一晚，遇上了到酒吧受情傷而賣醉的美麗，二人雙雙喝醉，鏡頭一轉，安仔醒來見自己只身穿boxer上身赤裸，美麗告訴他，他們昨晚發生了「一夜情」……後來更說自己已懷上了「小安安」，安仔無奈之下，決定要負責任，並和女友Bonnie（林凱恩飾）講分手。不過事情原來只是虛驚，背後是由譚道德（陳榮峻飾）策劃的一場陰謀。但是，美麗本會收錢為譚道德辦事，她在最後拒絕了接受款項，更指為了一個「情」字，難道她終於忘記了秦博思（馬貫東飾）（暫別本劇），移情「一人做事一人當」的安仔嗎？

然後竟驚爆美麗和安仔發生了關係！（電視截圖）

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《香港01》記者致電鍾凱琪查詢她與周嘉洛的感情線，她拒絕劇透，不過她說︰「去到劇集最尾，都肯定係有少少玄機嘅。」她也坦言收劇本的時候驚訝點解對象會突然由秦博思（博士）變為安仔，「收到劇本嗰陣都有呆一呆，我覺得係幾大嘅突破。」問到她會否擔心網民不喜歡她可能會拆散安仔同Bonnie而畀負評？她說︰「拍咗出嚟先，盡咗全力去做，做同唔好，都真係要睇大家嘅接受程度，如果係自己不足，我覺得一定要改善嘅，人哋不滿都一定有佢嘅原因，唔可能全世界都鍾意你，唔可以淨係聽鍾意你嘅聲音。我覺得今集個內容都幾搞笑，尤其是喺愚人節播，都希望大家睇到開心﹑輕鬆少少，我覺得都好峰迴路轉啊，其實我未睇返琴晚嗰集，我自己都好期待。」劇情發展如何，相信就要觀眾繼續追看啦。

唔通池美麗真的會同安仔一齊？網民又buy唔buy呢？（受訪者提供圖片）

現年33歲的鍾凱琪自2005年參加TVB綜藝節目《殘酷一叮》後入行，因喜愛日本文化而學日文，更叻到可以教人，現在全職教日文，副業在TVB當特約演員。在《開心速遞》做池美麗一角受到觀眾廣泛認識，問到鍾凱琪會否覺得要做一個「港女」角色而卻步，她爽快表示︰「Why not？邊個唔想做公主啫，享受一個可以喺非現實生活中帶畀你現實生活中做唔到嘅嘢，每個人心目中都一定有港女性格嘅！依家係光明正大俾你做公主嘅一面喎！」看來鍾凱琪都放得好開，好正面。

劇中安仔更加FF到將來同美麗婚後的生活！（鍾凱琪IG圖片）

她向《香港01》記者自爆自己也會上各大網上討論區睇網民留言，昨晚跟安仔的一集播出後，她也留意到有網民希望她跟安仔在一起！早前更有網民大搞投票，票選「《愛‧回家》最正女角色」，鍾凱琪登上第3，人氣超強！網上討論有讚當然有彈，網民有時留言都好狠好mean，鍾凱琪就話︰「都會睇返，想透過人哋嘅意見去搵自己嘅缺點，但當然都有網民好似係講咁毫無原來地話討厭就討厭，佢哋會鍾意啲外表比較討好，咁你咪無視佢囉，咁反正唔關我事嘅嘢我可以唔理。」鍾凱琪又自爆出街都多了人認得她，要求跟她合照，更試過在餐廳被人叫她做Karen，她自己也覺得非常搞笑。所以，不知接下來《開心速遞》會否又有更多令池美麗更受大家喜歡的戲份呢？大家要拭目以待啦。

鍾凱琪就話金城安「唔係佢杯茶」啦，她喜歡比較日系的男生。（鍾凱琪IG圖片）

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