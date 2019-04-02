【勝利醜聞】鄭俊英性愛影片聊天室再爆一成員　傳Roy Kim被調查

韓國娛樂圈醜聞「勝利門」又有新進展，鄭俊英過往曾在聊天室或1對1聯天形式向BIGBANG前成員勝利、FTISLAND前成員崔鍾訓、CNBLUE成員李宗泫發放偷拍得來的性愛影片，而韓國傳媒今日報道（2/4），與鄭俊英份屬好友的男歌手Roy Kim也被傳召調查。

鄭俊英、勝利、崔鍾訓和李宗泫均涉及偷拍和散播性愛影片案。（視覺中國）

據韓國傳媒所指，鄭俊英在23個聊天室散播非法性愛影片，涉及人數多達16人，其中有7人已被立案調查，按調查結果而言，有關人數或會進一步上升。傳媒又稱，本名金相祐的他在聊天室使用的名字為「Roy Kim」，而該討論區其他成員有鄭俊英、崔鍾訓等人。至於警方會否為Roy Kim立案，則會在調查後再作討論。Roy Kim所屬公司表示未有聽說受查一事，要向在美國上學的Roy Kim確認報道。

Roy Kim被指是其中一個性愛影片群組成員。（網上圖片）

Roy Kim與鄭俊英2013年參加Mnet真人騷《SUPER STAR K》，分別勇奪第一和第三名，兩人因今次比賽成為好友，而Roy Kim的歌曲《Home》、《那時分手就好》、《我們到此為止吧》等也深受韓國樂迷喜愛，目前正兼顧韓國音樂事業，以及美國的學業。

Roy Kim曾於2012及2018年來港參加《MAMA亞洲音樂大獎》。（視覺中國）

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