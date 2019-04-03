【勝利醜聞】「林太」老公疑是百億富商于國柱　曾遭綁架死裡逃生

韓國男團BIGBANG前成員勝利被指在海外提供性招待，其中一次是2017年勝利花費6億韓圜（約415萬港幣）在菲律賓巴拉望島舉行生日派對，懷疑從中向富商提供性招待，事後更獲台灣富商妻子「林太」投資創立夜店Burning Sun。外界一直對「林太」和丈夫的身份非常好奇，今日（3/4）台灣傳媒《鏡週刊》踢爆「林太」另一半其實不是姓林，而是台中富商于國柱。

《鏡週刊》指出，今年58歲的于國柱過往經營地下網絡賭注和職業賭場生意，約19年前到內地開設「寶盈」（普通話諧音包贏）運動賭博網站，業務擴展至印尼、柬埔寨、越南，不過伺服器設於菲律賓，因而無從將「寶盈」連根拔起，即使大舉搜查據點，也只能拘捕代理商，于國柱和「寶盈」絲毫未損，據說于國柱靠「寶盈」大賺一筆，現時身家已超過1,000億新台幣（約250億港元）。2005年，于國柱曾被著名綁架集團首腦張錫銘綁架，對方索取40億新台幣（約10億港元）贖金，不過于國柱趁機逃脫，張錫銘亦未有取得贖金。

《鏡週刊》又引述消息指「林太」是他的情人或第二任妻子。至於為何要自稱「林太」，或許因為于國柱向來行事低調，妻子也不知道他的行蹤去向，甚至連員工也不知道自己的老闆是于國柱，而且當地貴婦時常不以真名行動，所以要特意化名「林太」。

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