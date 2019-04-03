【勝利醜聞】強仁@Super Junior發表聲明　否認拍攝散播性愛影片

韓國男歌手鄭俊英涉嫌偷拍性愛影片，並在23個群組散播，群組成員包括BIGBANG前成員勝利、FTISLAND前成員崔鍾訓、CNBLUE成員李宗泫、歌手Roy Kim等16人。早前有韓國傳媒又指模特兒L某、歌手J某和K某也是鄭俊英性愛影片群組成員，有網民推測該三人為2016年一同到德國拍攝節目《Hit Maker》模特兒李哲宇、2AM鄭珍雲和Super Junior強仁。強仁今日（3/4）透過所屬公司Label SJ發聲明否認涉案。

（左起）鄭珍雲、強仁、鄭俊英和李哲宇曾一同拍攝節目《Hit Maker》。（網上圖片）

Label SJ表示，雖然強仁過往的確曾與鄭俊英身處同一群組，惟該群組只是《Hit Maker》的臨時討論群，拍畢節目後亦已消失，事隔3年，強仁也記不起當時的對話內容。Label SJ又拍強仁沒有拍攝和散播非法影片，目前為止也沒有收到有關部門通知，若調查機關要求協助調查，強仁會積極配合。

強仁否認與鄭俊英案有關，又稱自己所在群組只是節目臨時討論群，現時已經解散，自己亦記不起對話內容。（網上圖片）

強仁2005年以Super Junior成員身份出道，2009年發生夜店鬥毆事件及醉駕車禍後不顧而去，不只全面停止演藝活動，還於翌年當兵兼自肅反省。雖然強仁於2012年恢復活動，但2016年再次醉駕車禍後不顧而去，並於2017年在夜店向女友人施暴，因而再次停止演藝活動至今。

強仁2016年再度酒後駕駛，並於2017年被指向女友人動粗，現時已絕跡幕前。（視覺中國）

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