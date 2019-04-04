【創造營2019】蘇有朋回憶小虎隊畫面　吐露埋藏24年解散心聲

90年代紅遍中﹑港﹑台的台灣青春組合小虎隊（陳志朋﹑蘇有朋﹑吴奇隆），雖然已經解散了24年，但三人的一舉一動仍然廣受關注。就好似最近有「乖乖虎」之稱的蘇有朋，近來擔任內地選秀節目《創造營2019》的導師之一，近日節目組就播放一段宣傳片，其中他就回憶過去在鏡頭前流下男兒淚吐出的解散心聲，令不少觀眾睇到都為之感動。

小虎隊曾經紅極一時，陪伴一代人成長。（網上圖片）

小虎隊作為台灣第一個男子偶像組合，憑其陽光外型同勵志活潑的歌曲極速走紅，就好似《紅蜻蜓》﹑《叫你一聲My Love》﹑《蝴蝶飛呀》﹑《青蘋果樂園》…紅遍整個東南亞。但就在1995的時候他們選擇解散，當時引起全城哄動大家都依依不捨，直到現在「小虎隊」雖然難合體，不過這個團體都已經成為一代人的回憶了。

團體解散24年三人在圈中都各自有發展，當蘇有朋再次回望這一段少時的舊片段時，他自己都忍不住落淚更坦言當時年少出名壓力都好大：「那年暑假我很奇妙的入選了小虎隊，在那個年紀開始承擔了一些，算是整個社會的關注吧！那十年有太多東西種在心裡面了，雖然那個年紀可能來不及回望，可它就是有好多的感情積在心裡面。」

蘇有朋睇翻舊時的片段，忍不住在鏡頭前落淚。（網上圖片）

而當他再次見到當年解散片段的時候，他更是哭成淚人亦吐露出當時解散心聲，原來他想用實力去證明自己：「小虎隊它沒有辦法成為我一輩子的光環，我想要變成一個實力派的藝人，一個出道就被定義成偶像派的藝人要走上這個舞台，真的要非常非常的努力和非常的不容易。」不少網友見到該片段的時候都為之感動，滿滿的回憶湧上心頭「瞬間淚崩」﹑「太感動了吧」﹑「看哭」…同時並大讚蘇有朋已經早是一位實力派藝人了。

蘇有朋亦吐露當時解散的心聲。（網上圖片）

目前「霹靂虎」吳奇隆已將重心轉移內地發展多年，同時更是多間影視製作的老闆之一，從事藝人經紀﹑電影、電視的策劃製作與發行，已經在內地有舉足輕重的地位。2011同內地女星劉詩詩合拍《步步驚心》而戲假情真，2015年二人正式結為夫妻，去年劉詩詩更宣佈懷孕成功，48歲的他亦將成為人父迎來另一個挑戰。而「小帥虎」陳志朋就繼續在音樂道路上發展，亦取得相當好的成績，不過他的時尚穿搭就在這幾年廣受關注，往往都會引起討論，可以話是另一個特別的發展。至於「乖乖虎」蘇有朋則是演而優則導，近幾年都專注拍電影的他都屢獲不少獎項，更擔任多部電影的導演添，就好似《左耳》﹑《嫌疑人X的獻身》都獲得不錯成績。

三虎目前在圈中各有所成。（網上圖片﹑視覺中國）

蘇有朋將會聯同郭富城、黃立行﹑胡彥斌齊齊擔任導師。（網上圖片）