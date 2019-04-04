【她的私生活．多圖】朴敏英高釵裙曬美腿　爆金材昱勁緊張床戲

韓國tvN電視劇《她的私生活》將於4月10日首播，《她的私生活》劇組昨日（3/4）舉行製作發布會，主角朴敏英、金材昱、安普賢等人齊齊出席。其中，女主角朴敏英穿上湖水藍高釵長裙，大曬修長美腿，令全場記者影個不停。《她的私生活》以追星為主題，問到過往有否追星，朴敏英坦言過往曾經是韓團H.O.T.的粉絲，還直言：「追星會令世界更美麗！」

（左起）安普賢、朴敏英和金材昱出席《她的私生活》發布會。（視覺中國）

朴敏英穿高釵裙盡騷美腿，令全場閃光燈閃個不停。（視覺中國）

朴敏英和金材昱在發布會上互送高帽，朴敏英稱只要金材昱現身片場，工作人員反應隨即變得熱烈起來，而金材昱亦謙稱未來拍攝時間會繼續依賴朴敏英。不過問到兩人的感情戲份，朴敏英隨即大爆秘密：「昨天哥哥（金材昱）說要好好拍這場戲（床戲）！」金材昱雖然強調兩人的床戲還未開拍，不過朴敏英仍搞笑表示：「你是有這樣說過啦！」令金材昱略顯尷尬，又表示《她的私生活》不是19禁劇集，所以會適當地、含糊地表現，希望拍出大家都覺得有趣的畫面，而金材昱本人亦感期待。

朴敏英大爆金材昱曾言：「這場戲（床戲）要好好拍！」令金材昱略顯尷尬。（視覺中國）