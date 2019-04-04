林峯回歸TVB　徐子珊迫不及待想一齊拍劇 ：想仆返去

徐子珊今天（4日）出席鐘錶品牌活動，活動時候子珊指家中也有收藏不少手錶，而在接受《香港01》訪問中透露家中的手錶是父母留給她：「大部份都古董嚟，係爸爸媽媽留畀我，佢哋仲喺到㗎，（嫁裝？）我唔知係咪咁嘅意思，但我冇諗過，只係佢哋話後生買落叫我Keep住，咁有紀念價值。」

子珊透露買過最昂貴的手錶有6位數字，因為是用來做投資。（梁碧玲攝）

近年她也專注在讀書，所以工作演出也主要是商業活動上，子珊笑言在工作上自己並沒有太多的計劃：「我冇計劃但公司有計劃，我哋都係做join多，因為4月5月基本上每個禮拜週末都係商演，都係Event多。」

子珊笑言有人找她洽談設計手錶一事，不過她還是覺得要專注珠寶設計。（梁碧玲攝）

子珊除了商演活動外，其餘時間她表示是用來讀書，粉絲想看她拍電視劇的話子珊明確說到不可能，但是最近林峯回歸TVB拍劇令到子珊很心動：「好恨呀，聽到阿峯個名想仆返去同佢拍劇，但有少少難度，不過如無意外交到論文6月會畢業，我都好期待同佢合作。」

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