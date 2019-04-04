【鐵探】姜皓文演卧底獲激讚　Bingo角色高難度：都幾精神分裂

由惠英紅、姜皓文和袁偉豪主演的TVB重頭戲《鐵探》播出後，大獲好評，更再次引發觀眾追劇熱潮。日前劇集播出的尾段，患有腦退化症的嫻姐（盧宛茵飾）被Madam Man（惠英紅飾）安排到監獄探望兒子Bingo（姜皓文飾），二人母子情讓觀眾痛入心扉，相當催淚！

首拍TVB劇集的黑仔向來以實力見稱，今次飾演警隊臥底之餘更有不少感情和內心戲，難怪黑仔接受《香港01》訪問亦稱角色難度大：「今次角色亦正亦邪，都幾精神分裂！一個警察出咗嚟冇幾耐就俾人捉咗去做卧底，都係一個幾悲慘嘅角色。（有冇難度？）有，但呢個難度係好享受，因為我覺得Bingo呢個角色係入面豐富過晒佢哋所有嘅角色，點解咁講呢，因為Bingo可以做晒佢哋一個角色嘅元素嘅嘢，又係古惑仔又有正義感……真係幾鍾意Bingo呢個角色，係難但好享受。」

呢幕戲叫人痛入心扉！（劇照）

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對於自己在劇中與盧宛茵相認一幕，感動萬千觀眾，他稱：「同Madam Lo真係過足戲癮，因為Madam Lo真係畀到一種好慈祥媽咪嘅感覺我，因為佢有腦退化症，但成日唔記得個仔，所以做佢個仔都幾酸。而呢個仔都每一次都好想媽媽記得佢，因為佢都好鍚有腦退化症嘅阿媽，嗰個感覺真係好酸，Madam Lo係畀到呢個推動力我，埸戲做得咁好，全靠Madam Lo接到個波接得咁靚，彈返轉頭又咁豐富，同佢做呢場母子戲真係好正！呢場戲都好難忘，而最後Madam Man想滅咗我，最後忍唔住想反佢嗰場戲都好深刻！」

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他又透露與紅姐有不少感情戲：「我哋係上司同下屬嘅感情，上司同下屬都有好深厚嘅感情，等於師傅同徒弟咁，但呢個Madam Man就為咗想要得到自己嘅嘢，真係連自己嘅卧底都……真係幾過份，可以跣佢一穫金甚至滅咗佢，呢一種嘅感情都係第一次做，都幾過癮！」據知Bingo雖然中途變節，但一直沒有忘記自己作為警察的初心，但由於他掌握了Madam Man不少失職證據，最後不幸死在Madam Man手上，所以到Bingo死的一天，也沒有穿過警隊制服。

紅姐呢個角色真係好心狼手辣！

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對於不少網民稱黑仔塑造的Bingo比《潛行狙擊》謝天華演的Laughing一角更深刻、更立體，他就謙虛表示：「其實每一個演員嘅角色都有佢哋唔同嘅演法，亦有唔同觀眾嘅喜好同口味，所以又唔可以話超唔超越人哋嘅。兩個角色成份好相似，但係都各有千秋，帶畀觀眾唔同嘅感受，Bingo還Bingo，Laughing還Laughing，兩樣嘢嚟，但兩個卧底角色都咁正，我兩個都咁鍾意。」至於會否再接拍TVB劇：「有呢個可能，都係睇劇本，我唔會放過每一個精彩每一個精彩的演出機會，所以呢個機會絕對有。（有沒有信心問鼎視帝？）到時先諗啦，係有咁嘅想法，哈哈。」

黑仔演技超晒班！