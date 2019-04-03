【鐵探】煲劇懶人包　你一定要知的戲裡戲外6件大事！

由金像影后惠英紅、姜皓文和袁偉豪等鑽石級陣容飾演的TVB警匪懸疑劇《鐵探》開播，在大陸短短播出10分鐘已有逾300萬人次收看，反應相當不俗。早前《娛樂新聞台》就率先製作一集追劇懶人包，務求讓觀眾更能深入了解這部重頭劇，當中更有大家煲劇前一定要知道的6件事！

《鐵探》劇情講述原是警隊明日之星的督察尚垶（袁偉豪飾），在一次行動中為救戰友，不幸被匪徒一槍穿腦，經過搶救後奇跡生還，但尚垶飽受那次槍擊的後遺症折磨，槍傷陰影、暴躁、甚至失禁。而總警司萬晞華（惠英紅飾）和Bingo（姜皓文飾）之間神秘的關係，也讓那次槍擊的真相撲朔迷離。在警隊的大升遷年，尚垶被迫捲入了警界高層權力相爭的漩渦中……

劇集暫時反應不俗！（劇照）

以下內容有劇透，逃生門在此：

【鐵探】蔡思貝亮麗登場爆發演技 今年成為她的轉捩點？

【任噏亂評】《鐵探》成袁偉豪封帝階梯？ 首先要衝破固有定律

事件一：惠英紅相隔8年後再拍TVB劇

紅姐繼2010年參與劇集《鐵馬尋橋》和《巾幗梟雄之義海豪情》後重返影壇，更先後憑電影《心魔》奪得第29屆香港電影金像獎最佳女主角以及《彊屍》奪得第33屆香港電影金像獎最佳女配角，簡值升價10倍！相隔8年再拍TVB劇，相信憑紅姐的精堪演技，定必成為視后的熱門人選！劇中，紅姐更有不少與對手唇槍舌劍的場口，戲味十足！

邊個阻紅姐上位，邊個就冇運行！

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事件二：姜皓文從影33年首次拍TVB劇

黑仔1986年參加亞洲電視舉辦的第一屆《電視先生選舉》，贏得亞軍和才華先生入行。時至至今，各種大大小小的角色都演得入形入格，更多次入圍香港電影金像獎提名。首次拍TVB劇集的黑仔飾演紅姐卧底，劇中與紅姐有多張激烈對手戲，張力十足，相信問鼎視帝難度不大！

黑仔的加入，亦令整部劇戲味十足！（劇照）

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事件三：袁偉豪激減20磅演重創警探

袁偉豪在劇中經歷受傷三部曲，第一次意外頭部受槍傷，復康過程飽受終身後遺症影響。第二次被犯人逃走的時候，腦部再受重撃，導致膀胱出現問題，更會出現失禁情況。第三次進行開腦手術之後，袁偉豪的體力以及記憶嚴重衰退，為了演繹這一角，他不惜極速減20磅，相當專業！

阿Ben咁賣力，冇理由唔支持！（劇照）

事件四：一人一個創傷背景

劇中原來除了袁偉豪的角色經歷創傷，其餘劇中人物亦各有不為人知的傷痛。紅姐在劇中忍受喪子之痛，再意外受傷。而黑仔做卧底期間更導致左手神經線損毀，失去感覺。而黃智賢飾演一名下半身癱瘓的總警司，打破大家對殘障做不到前線的印象。蔡思貝亦飽受童年陰影，影響人生。梁競徽則因做卧底而被斬去尾指，而洪永城死前亦有不少內心創傷位，故事悲慘！

會唔會睇到大家眼濕濕？（劇照）

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事件五：警隊內部角力爭勝

香港警匪片一直受人追捧，尤其是14年播出的《使徒行者》，簡直風靡全城！但《鐵探》就鮮有地用警隊內部的權力鬥爭為主線，新鮮感十足！

警隊內部權力鬥爭！（劇照）

事件六：吳廷燁首次參演TVB劇

吳廷燁原來畢業於第十一期無綫電視藝員訓練班，同屆同學有周星馳、梁朝偉、吳鎮宇等，隨後亦參加了亞洲電視藝員訓練班，並一直效力亞視。據知，當年吳廷燁獲安排於無綫電視綜藝節目《碧波樂悠悠》演出，但他因為與女朋友鬧意見，而且一時沉不住氣而放棄演出。結果不獲無綫電視簽約成為旗下藝員。擅長演反派的他今次亦會演越南黑幫大佬，心狠手辣，定必讓觀眾大呼過癮！