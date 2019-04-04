【勝利醜聞】Burning Sun資金疑與三合會有關　崔鍾訓認醉駕賄賂

繼韓國歌手Roy Kim今天（4日）成為「勝利門」事件第4個被立案的藝人後，勝利有份投資，涉嫌打人、供毒和提供性服務等的夜店Burning Sun，被指投資資金疑似與三合會有關。韓國警方已向中國公安請求協助，合力調查事件。

前BIGBANG成員勝利有份投資的夜店Burning Sun，被爆出多單醜聞，包括向VIP客人提供毒品及性服務、向女客人下迷藥和聘請未成年人士等。早前韓國傳媒就對夜店大起底，指背後的幕後大股東原來是來自台灣的「林太太」。消息指「林太太」家底雄厚，與韓國演藝圈人員交情深外，台灣傳媒更被搜出其老公是台灣的賭界大亨。近日更有相關人爆料指，「林太太」投資Burning Sun的資金來源自三合會的非法金錢。

勝利與「林太太」關係友好，未知夜店投資金是否如報道所指與三合會有關。（網上圖片）

+ 10 + 9 + 8

對於Burning Sun資金疑與三合會有關，據韓國傳媒報道，考慮到資金有可能涉及三合會非法投資，或Burning Sun成為非法洗黑錢的渠道，韓國警方已向中國公安請求協助。另一方面，曾被指2016年涉嫌因醉駕向警方賄賂的崔鍾訓，亦首次承認賄賂嫌疑。報道指崔鍾訓向警察提供200萬韓元（約1萬4百港元）的賄賂金，更提出能夠付上1000萬韓元（約7萬港元），警方就指實際金額正在調查當中。

崔鍾訓已承認2016年因醉駕向警方賄賂。（網上圖片）