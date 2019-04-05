BLACKPINK《Kill This Love》橫刷音源榜　因韓國山火取消記者會

韓國一線女團BLACKPINK，昨天（4日）帶着第二張迷你專輯《Kill This Love》，以及同名主打歌回歸樂壇。4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa不論在韓國及海外都擁有極高人氣，新歌一出瞬間橫刷各大排行榜。可是就韓國昨晚發生嚴重山火，官方宣布今天的記者會將取消。

《Kill This Love》正式推出前，已因預告照強烈的風格而引起話題，當中Jennie的金髮造型更備受討論。雖然MV中的Jennie最終沒有以金髮示人，可是新歌一出，組合就成功打入韓國各大音源榜的高位。同一時間，BLACKPINK除了成為首隊韓國女團登上美國iTunes榜一位外，亦是全球首隊女子組合衝上該榜單的第一名，可見組合在海外的高人氣。新歌MV公開15小時後，觀看次數亦已衝破3100萬次，又一次刷新K-Pop女團紀錄，成績優異。

《Kill This Love》MV推出短短10小時就衝破二千萬點擊率。（影片截圖）

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BLACKPINK原定於今天舉行回歸記者會，可是就昨天韓國江原道高城郡發生的嚴重山火，所屬公司YG娛樂宣布記者會決定取消。聲明中提到，對於有市民在山火中喪命，以及周邊居民正經歷的痛苦，因此宣布取消記者會，並向辛苦拯救的消防人員和受害者，送上真摰的慰問。

Jennie預告照中的金髮曾造成話題，可是MV中未有她以金髮示人。（影片截圖）