【鐵探】警隊架構速成班　惠英紅許紹雄為乜爭崩頭？

由三屆金像影后惠英紅、金像獎男配角得主姜皓文和袁偉豪主演的新劇《鐵探》是TVB鮮有以警隊最高階級人員為背景的劇集，劇集會講到警隊的制度、下屬對紀律的服從、權力鬥爭以至挑戰香港司法制度等等，相比起往常的警匪劇，定必帶給觀眾更多新鮮感。但煲劇前，如果觀眾能夠進一步了解現時的警隊架構，相信一定能夠更加投入劇情！

劇中講述警隊遇到大遷升年，總警司萬晞華（惠英紅飾）和高級警司簡國曙（許紹雄飾）如何將權力用到極致，總警司程宇森（黃智賢飾）又如何用權鬥結束權鬥，警務署長郭展亮（石修飾）又用什麼方法平衡鬥爭，劇情十足現代版的宮鬥劇，相當精彩！

三人角力，亦是劇集張力所在！

目前，香港警察職級是香港警察的人事階級，共分為3級（即憲委級、督察級及員佐級），共15個警銜，實際為13個職級。首先，講一講大家最熟悉由袁偉豪飾演的督察，是香港警察職級中督察級。比起，初級警務人員（即俗稱散仔）足足相差5級，而督察亦要具備香港的大學學位。而楊明飾演的高級督察就是透過督察第三級標準專業考試取得合格及晉升為高級督察，薪金高達72,645元至84,250元，雖然薪俸不同，但督察和高級督察實際上是同等層級。

有人說過「做公職要有膊頭」，而做警察識睇膊頭也很重要！

而以紅姐為首的總警司階級，俗稱「一拖二」，是香港警察職級其中一個憲委級職級，為高級警官的級別；位於高級警司之上，警務處助理處長之下，由警務處處長委任。警務處現時只有46 名總警司，均各有其獨立範疇的任務。劇中反而資歷較深的Benz雄都低一級，只是高級警司，俗稱「一拖一」。

紅姐今次角色亦正亦邪，性格變化起伏很大！

+ 9 + 8 + 7

警隊架構圖！（網上截圖）

劇中，紅姐、Benz雄和黃智賢三人同時競爭的警務處助理處長一職，俗稱「水泡」，香港警務處現時只有14名警務處助理處長，其中6名警務處助理處長分別領導5個陸上總區及水警總區，及擔任總區指揮官，其餘8名警務處助理處長擔任香港警察總部內8個部的部主管。而助理處長屬憲委級的職級，憲委的意思為其委任必須刊登於《香港政府憲報》中，其任命及革除必須經由（香港主權移交前）香港總督／（香港主權移交後）行政長官同意。而憲委級人員均免受內部調查，要查的話一般要由助理處長負責。

究竟係咪有權力就機會濫權呢？

而石修飾演的警務處處長，俗稱「一哥」，是香港警察職級中最高級憲委級職級，警務處處長為香港政府主要官員，須由行政長官提名，中華人民共和國國務院任命，在《香港政府憲報》中公布。

石修演警隊一哥！

到底官階低是否代表不能據理力爭亦是劇中所討論的話題，據知雖然紅姐是屬憲委級職別，但身中槍傷的袁偉豪憤然控告紅姐，雖法官竟判他是「自取其咎」，但他再冒犯警隊官威再上訴，終得平反！

紅姐玩弄權力！（網上截圖）

點撃下圖率先睇精彩劇情！